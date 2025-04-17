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Новости Суд над Насировым Насиров мобилизовался
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Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, - прокурор САП

Дело Насирова. Он хотел избежать службы

Бывший глава ГФС Роман Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, когда узнал, что часть, в которую его мобилизовали, выполняет боевые задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила прокурор отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

"Насиров, вместе со знакомым, обратился к командиру части А0139, чтобы его взяли на службу. Командир, сообщил, что часть - в зоне боевых действий. Когда Насиров, это услышал, то сказал, что обратится к министру обороны для службы в другой части. Он обратился к знакомому, искал воинскую часть, которая - не в зоне боевых действий. У него нет намерения служить в ВСУ", - рассказала она.

По словам прокурора, Насиров также может сбежать из Украины, поскольку обращался в Израиль за репатриацией. Часть его семьи тоже там живет.

Также читайте: Насиров мобилизовался в инженерно-саперную роту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, - Автомайдан

Прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения, она просила, содержание под стражей с альтернативой залога 75 миллионов гривен. Сейчас сумма залога составляет 27 миллионов гривен.

Сторона защиты Насирова ходатайство прокурора назвала безосновательным и беззаконным и попросила суд отказать в ходатайстве.

В то же время Насиров заявил, что Израиль отказал ему в репатриации еще в 2021 году. Также командир части, куда собирался мобилизоваться Насиров, отменил приказ о мобилизации из-за нарушений. У Романа Насирова отсутствует профессиональная подготовка на должность сапера.

Суд перенес вынесение решения по изменению меры пресечения на 24 апреля. Также суд вызывает свидетелей - представителей части А0139.

Также читайте: В ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил Насирову обязательства на два месяца

Дело взятки главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Также читайте: Дело об отмывании крупнейшей в истории Украины взятки: Суд отпустил тестя Насирова Глимбовского под залог в 200 миллионов

Автор: 

мобилизация (2762) Насиров Роман (762) САП (2064)


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Топ комментарии
+13
У Насірова відсутня фахова підговка сапера - муйня - на першій міні опанував би миттєво - одна нога тут - друга там
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17.04.2025 16:34
+12
Прокурори з фальшивими інвалідностями на нуль не поїхали
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17.04.2025 16:33
+9
У них броньовані картаті ковдри
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17.04.2025 16:40
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ХТО його прилаштував в підпорядковану Генштабу і Сирському частину, яка базується в Києві?
Явно не хтось рядовий.
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17.04.2025 16:31 Ответить
ОПа хоче знищувати всіх неугодних на нулі Це вже сто раз було
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17.04.2025 16:32 Ответить
вам шкода це лайно??
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18.04.2025 00:00 Ответить
Прокурори з фальшивими інвалідностями на нуль не поїхали
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17.04.2025 16:33 Ответить
У них броньовані картаті ковдри
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17.04.2025 16:40 Ответить
У Насірова відсутня фахова підговка сапера - муйня - на першій міні опанував би миттєво - одна нога тут - друга там
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17.04.2025 16:34 Ответить
Он это бы сделал на первой же границе. Не ходил бы он к минам.
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17.04.2025 17:00 Ответить
да не мождет этого быть...какая проницательность...аж страшно....
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17.04.2025 16:35 Ответить
"відсутня фахова підготовка на посаду сапера" - ну то топай у піхоту, там швидко підготують!
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17.04.2025 16:35 Ответить
Тільки клоуну не потрібна фахова підготовка
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17.04.2025 16:37 Ответить
"сказав, що звернеться до міністра оборони для служби в іншій частині" - і що, Умєров не допоміг? Як же так?
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17.04.2025 16:37 Ответить
Так він же хотів бути сапером
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17.04.2025 16:39 Ответить
А шо такое орденоносцю Кошевому можно а Насірову ні?
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17.04.2025 16:45 Ответить
загорніть його в плєд і віддайте москалям, на х...й він тут потрібен
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17.04.2025 16:46 Ответить
"Коли Насіров, це почув, то сказав, що звернеться до міністра оборони для служби в іншій частині. Він звернувся до знайомого, шукав військову частину, яка не в зоні бойових дій. В нього немає наміру служити в ЗСУ"

І тому ми скасували наказ про мобілізацію! Отак от)
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17.04.2025 16:47 Ответить
і от на кого ця фігня розрахована, чомусь насильно бусифікованих, коли виявиться, що непридатний, інвалідів, і взагалі тих, хто по закону має право на відстрочку, але загребли, чомусь так не звільняють, їм треба пройти всі кола пекла, щоб скористатись своїм правом.
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17.04.2025 17:34 Ответить
Калєк і біосміття насильно в підрозділах тримають, хіба що в ОССБ. Якщо вони в підрозділі, то значить нема можливості їх позбутися.
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17.04.2025 18:41 Ответить
так а навіщо було їх гребти, я знаю непоодинокі випадки, де психічно хворих, розумово відсталих мобілізували, потім правда вдавалося їх дембельнути, щоб біди не наробили, а є ж випадки, що залишались.
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17.04.2025 22:21 Ответить
А что, так можно было? (с)
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17.04.2025 20:14 Ответить
все раніше було вирване з контексту:
згідно домовленості, він може бути сапером лише в генштабі батальону монако
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17.04.2025 16:50 Ответить
"...про це заявила прокурорка відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури..."
ну не дарма жіночка отримує 120к тільки посадового окладу , не враховуючи премій та надбавок (https://sud.ua/uk/news/publication/307554-kabmin-peredal-na-oplatu-truda-v-spetsializirovannoy-antikorruptsionnoy-prokurature-524-mln-grn)
я сказав це одразу ж, як з"явилася новина про його мобілізацію. безкоштовно
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17.04.2025 16:51 Ответить
Про що ви балакаєте , де насіров , а де ЗСУ ?
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17.04.2025 16:52 Ответить
щоб ліквідувати корупцію треба пів години.
а от щоб боротися з нею але не ліквідувати треба талант і пів мільйона років.
ми всі приймаємо участь у другій схемі.
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17.04.2025 17:02 Ответить
А що хтось повірив ,що ця гнида здатна "кров'ю скупити свою вину"?
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17.04.2025 17:29 Ответить
Ви в курсі, що мобілізований - воїн-невільник? Таких, що хотіли на блокпостах та в караулі біля ТЦК війну простояти, в нашій бригаді під Мар'їною та Авдіївкою два батальйони полягло.
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17.04.2025 18:57 Ответить
Як недержслужбовець так і підер збіг?????????????.?????
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18.04.2025 22:47 Ответить
 
 