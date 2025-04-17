Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, - прокурор САП

Бывший глава ГФС Роман Насиров хотел избежать службы в зоне боевых действий, когда узнал, что часть, в которую его мобилизовали, выполняет боевые задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила прокурор отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

"Насиров, вместе со знакомым, обратился к командиру части А0139, чтобы его взяли на службу. Командир, сообщил, что часть - в зоне боевых действий. Когда Насиров, это услышал, то сказал, что обратится к министру обороны для службы в другой части. Он обратился к знакомому, искал воинскую часть, которая - не в зоне боевых действий. У него нет намерения служить в ВСУ", - рассказала она.

По словам прокурора, Насиров также может сбежать из Украины, поскольку обращался в Израиль за репатриацией. Часть его семьи тоже там живет.

Также читайте: Насиров мобилизовался в инженерно-саперную роту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, - Автомайдан

Прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения, она просила, содержание под стражей с альтернативой залога 75 миллионов гривен. Сейчас сумма залога составляет 27 миллионов гривен.

Сторона защиты Насирова ходатайство прокурора назвала безосновательным и беззаконным и попросила суд отказать в ходатайстве.

В то же время Насиров заявил, что Израиль отказал ему в репатриации еще в 2021 году. Также командир части, куда собирался мобилизоваться Насиров, отменил приказ о мобилизации из-за нарушений. У Романа Насирова отсутствует профессиональная подготовка на должность сапера.

Суд перенес вынесение решения по изменению меры пресечения на 24 апреля. Также суд вызывает свидетелей - представителей части А0139.

Также читайте: В ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил Насирову обязательства на два месяца

Дело взятки главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Также читайте: Дело об отмывании крупнейшей в истории Украины взятки: Суд отпустил тестя Насирова Глимбовского под залог в 200 миллионов