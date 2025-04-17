Украина обсуждает с США безусловное прекращение огня, но без вопроса территорий, - Зеленский
Заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа относительно статуса пяти территорий Украины являются "отражением российской пропаганды".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Виткофф принял для себя стратегию российской стороны.
"[Уиткофф] сознательно или не сознательно повторяет российские нарративы. Это вредит", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.
"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, а до прекращения огня мы не обсуждаем территории... Я не вижу у него (Уиткоффа. - Ред.) мандата обсуждать украинские территории, потому что это наши территории, поэтому не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но мы это слышали как чушь Путина, не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - заявил президент.
Напомним, после визита в Москву Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти территорий".
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А так би...
І скільки їх там залишилося, якщо потрібно пару дивізій ТЦК, які їх відловлюють цілодобово. Від США зброї та допомоги очікувати теж не доводиться
Визнавати території ніхто не збирається, але реальність у тому, що війною Крим та інші ми не відвоюємо зараз
@CEOCircusUA
Пародійний профіль
Українці, це самий дешевий «ресурс».
Зеленський(с)
Дякую. Хоч хтось правду каже. 🤡
і то взагалі була пропозиція трампа
тільки віткофф робить вигляд що не розуміє
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
В'ятрович оприлюднив нагальні запитання до Сибіги!