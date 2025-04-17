Украина обсуждает с США безусловное прекращение огня, но без вопроса территорий, - Зеленский

Заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа относительно статуса пяти территорий Украины являются "отражением российской пропаганды".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Виткофф принял для себя стратегию российской стороны.

"[Уиткофф] сознательно или не сознательно повторяет российские нарративы. Это вредит", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, а до прекращения огня мы не обсуждаем территории... Я не вижу у него (Уиткоффа. - Ред.) мандата обсуждать украинские территории, потому что это наши территории, поэтому не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но мы это слышали как чушь Путина, не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - заявил президент.

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Напомним, после визита в Москву Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти территорий".