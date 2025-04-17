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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Зеленский о территориальных уступках
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Украина обсуждает с США безусловное прекращение огня, но без вопроса территорий, - Зеленский

Владимир Зеленский

Заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа относительно статуса пяти территорий Украины являются "отражением российской пропаганды".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Виткофф принял для себя стратегию российской стороны.

"[Уиткофф] сознательно или не сознательно повторяет российские нарративы. Это вредит", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, а до прекращения огня мы не обсуждаем территории... Я не вижу у него (Уиткоффа. - Ред.) мандата обсуждать украинские территории, потому что это наши территории, поэтому не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но мы это слышали как чушь Путина, не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД - Уиткоффу насчет "пяти территорий": Позиция Украины относительно территориальной целостности неизменна

Напомним, после визита в Москву Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти территорий".

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) США (26637) территориальная целостность (215) Стив Уиткофф (78)


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Топ комментарии
+9
Воно і так кожного дня здає і без обговорення.
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17.04.2025 19:54
+5
Пилять, досить популізму. Давайте далі з гаслами, щоб у Криму каву пити за кілька місяців, але тільки на пів-шишечки, що воюють тільки мужики від 25 до 60 і які без грошей, зв'язків і броні.
І скільки їх там залишилося, якщо потрібно пару дивізій ТЦК, які їх відловлюють цілодобово. Від США зброї та допомоги очікувати теж не доводиться

Визнавати території ніхто не збирається, але реальність у тому, що війною Крим та інші ми не відвоюємо зараз
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17.04.2025 19:43
+5
Директор цирку 🛐
@CEOCircusUA

Пародійний профіль
Українці, це самий дешевий «ресурс».
Зеленський(с)

Дякую. Хоч хтось правду каже. 🤡
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17.04.2025 19:48
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Ще нарід не дозрів до здачі територій - ге ж?
А так би...
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17.04.2025 19:35 Ответить
Пилять, досить популізму. Давайте далі з гаслами, щоб у Криму каву пити за кілька місяців, але тільки на пів-шишечки, що воюють тільки мужики від 25 до 60 і які без грошей, зв'язків і броні.
І скільки їх там залишилося, якщо потрібно пару дивізій ТЦК, які їх відловлюють цілодобово. Від США зброї та допомоги очікувати теж не доводиться

Визнавати території ніхто не збирається, але реальність у тому, що війною Крим та інші ми не відвоюємо зараз
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17.04.2025 19:43 Ответить
Коли пишеш, вимикай штучний інтелект, вмикай мізки. За такі манси, супервайзер, якщо помітить, випоре привселюдно
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18.04.2025 00:07 Ответить
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17.04.2025 19:42 Ответить
Директор цирку 🛐
@CEOCircusUA

Пародійний профіль
Українці, це самий дешевий «ресурс».
Зеленський(с)

Дякую. Хоч хтось правду каже. 🤡
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17.04.2025 19:48 Ответить
Воно і так кожного дня здає і без обговорення.
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17.04.2025 19:54 Ответить
Хто ж зеленого питатиме. Дядько Сем і цар-батюшка перетруть і ніде недогетьман не діниться. Або дінуть його, як Мілошевича або Пригожина
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17.04.2025 19:58 Ответить
Ці обговорення, ідуть ще з Оману...
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17.04.2025 20:04 Ответить
Превентивно здані території
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17.04.2025 20:19 Ответить
Стамбульські угоди не забули?
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18.04.2025 02:20 Ответить
такими темпами сдачи то скоро не будут и спрашивать
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17.04.2025 20:05 Ответить
Знову почав бороти оточення Трампа - рейтинг поліз вниз
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17.04.2025 20:35 Ответить
на те вони і безумовні, щоб не обговорювати ніяких інших умов
і то взагалі була пропозиція трампа
тільки віткофф робить вигляд що не розуміє
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17.04.2025 20:43 Ответить
Про території ми дізнаємось після виборів.
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17.04.2025 22:51 Ответить
"обговорює зі сша"? зає...ісь!! ми вже зі штатами воємо?!
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17.04.2025 23:06 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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18.04.2025 02:22 Ответить
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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18.04.2025 02:23 Ответить
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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18.04.2025 02:25 Ответить
Это называется словом капитуляция. Потому что значит что захваченные Россией территории перестают быть под угрозой. Оформление завоевания.
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18.04.2025 06:13 Ответить
Україна обговорює зі США безумовне припинення вогню, але без питання територій, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547418 - а це хіба США на нас напали?
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18.04.2025 09:14 Ответить
Мало того , что этот Нарко Дегенерат ни чего не решает , полность подконтрольный фсбєшнику Елдаку и кремлю в замен на работающие киностудии и офшоры в маЦкве под крышей шефиров, от олигархов на канал которых промывают мозги отупевшим зелеДрочерам, от шизонутого тампона который знает сколько эта Крыса украла бабла со своей кодлой, так ещё этот Ублюдок со ставленницей Елдака маркаровой просрали Ленд Лиз....
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18.04.2025 09:56 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/114774 Чому Україна пішла на умови Росії та США?
В'ятрович оприлюднив нагальні запитання до Сибіги!
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18.04.2025 10:03 Ответить
 
 