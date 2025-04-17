Жена военнопленного Жаркова может не дожить до обмена мужа из-за неизлечимой болезни
Вольнонаемный работник полка "Азов" Олег Жарков, который находится в российском плену, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Неизлечимо больная жена боится, что не дождется обмена мужа.
Об этом сообщают Новости Донбасса, информирует Цензор.НЕТ.
Практически два года в России продолжался показательный процесс над украинцами, которых взяли в плен в Мариуполе. Отмечается, что большинство из пленных даже не держали в руках оружие, а работали в полку "Азов" как гражданские. В конце марта всем "подсудимым" вынесли приговоры от 13 до 23 лет колонии строгого режима.
Один из них Олег Жарков. Его жена Галина смогла вырваться из оккупированного Мариуполя в Финляндию вместе с маленьким сыном. На фоне пережитого у нее развилась неизлечимая болезнь.
По словам жены, Олег устроился работать как вольнонаемный в "Азов" - по документам он значился водителем, но на самом деле занимался разделкой мяса для столовой.
Жарков уже немолод, у него больное сердце и две язвы - желудка и кишечника. По словам адвоката, который защищает пленных украинцев, Олег лежал в 2023 году в тюремной больнице. Во время вынесения приговора Жаркову стало плохо, ему вызвали скорую из-за приступа язвы.
Сейчас защита будет подавать апелляцию, это может длиться полгода. На это время Олег и другие "осужденные" останутся в Ростове, после чего их переведут в колонию.
Неизлечимо больная жена боится, что не дождется обмена мужа и их сын останется за границей один:
"У нас родственников нет. Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олег выйдет на свободу? Если сейчас что-то случится, Ваня останется в Финляндии, в детском доме. Выйдет Олег - где он будет его искать? Отправлять сына в воюющую страну я тоже не могу".
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