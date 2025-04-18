РФ срочно должна показать свою готовность к прекращению огня и установлению мира в Украине, - Госдепартамент США
Россия должна продемонстрировать свои истинные намерения относительно войны и показать серьезно ли Москва настроена для прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Она подчеркнула, что весь мир ждет ответа от Москвы уже сейчас.
"Во время своего недавнего визита в НАТО госсекретарь Марко Рубио отметил, что время для мира настало сейчас - не в течение следующих месяцев или лет, а сейчас. Он конкретно заявил всего две недели назад, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. И теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно",- отметила Брюс.
Она подчеркнула, что президент Трамп сохраняет видение о необходимости немедленно прекратить боевые действия, и это является главным ориентиром для госсекретаря Рубио, посла Уиткоффа, спецпредставителя Келлога и других должностных лиц, которые проводят переговоры в Париже по этому вопросу. Они находятся там "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие".
Брюс также сообщила, что этот визит включает встречи с европейскими партнерами и направлен на продвижение общих интересов и восстановление стабильности в регионе.
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Імітуючи бурхливу діяльність.
Незрозуміло тільки,на чию сторону.
Перед нами розігрується спектакль, сценарій якого був написаний в кремлі.
І РФ прожогом кинулася показувати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні!
А шо - нє?
..омериканці перевершили навіть нАш масовий дебілізм-2019.. як так?...
@KramZrada
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12 год
Все йде до того що:
- війну розпочав Кличко.
- розмінував Чонгар Залужний.
- забрав гроші у Стерненко особисто Гончаренко.
- крав на держзакупівелях теж Кличко.
- просрав міжнародні відносини Порошенко.
А навіщо тоді українцям Зеленський???