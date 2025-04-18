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Новости Прекращение войны
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РФ срочно должна показать свою готовность к прекращению огня и установлению мира в Украине, - Госдепартамент США

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс

Россия должна продемонстрировать свои истинные намерения относительно войны и показать серьезно ли Москва настроена для прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что весь мир ждет ответа от Москвы уже сейчас.

"Во время своего недавнего визита в НАТО госсекретарь Марко Рубио отметил, что время для мира настало сейчас - не в течение следующих месяцев или лет, а сейчас. Он конкретно заявил всего две недели назад, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. И теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно",- отметила Брюс.

Она подчеркнула, что президент Трамп сохраняет видение о необходимости немедленно прекратить боевые действия, и это является главным ориентиром для госсекретаря Рубио, посла Уиткоффа, спецпредставителя Келлога и других должностных лиц, которые проводят переговоры в Париже по этому вопросу. Они находятся там "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие".

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Брюс также сообщила, что этот визит включает встречи с европейскими партнерами и направлен на продвижение общих интересов и восстановление стабильности в регионе.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) россия (95526) Брюс Темми (6)


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Топ комментарии
+15
Крім рудого клоуна і ті хто йому служить хтось вірить що з рашистами можна домовитись про мир ? хіба "русский мир",рашисти розуміють тільки силу.
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18.04.2025 06:54
+14
В Дніпрі показали, сьогодні з ранку. Кожен день по Сумах показують свою миролюбність. Підари,млять.
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18.04.2025 07:13
+13
Так у Харкові сьогодні що було?
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18.04.2025 07:05
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Так уже була, в Сумах відпоідь
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18.04.2025 06:54 Ответить
Так вчора монголоїд Небензя заявив, що припинення вогню це нереалістично. Члєн ложить параша і на рижого і на гамерику.
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18.04.2025 07:22 Ответить
Я не розумію,чи амермканці такі наївні,чи просто на пцбліку грають.
Імітуючи бурхливу діяльність.
Незрозуміло тільки,на чию сторону.
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18.04.2025 07:27 Ответить
Краснов работаєт на рашку.
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18.04.2025 09:03 Ответить
Що Вам не зрозуміло? Уявить собі те, що Трамп (Зеленський теж), свого часу був завербований КГБ-ФСБ і в їхніх архівах лежать товстенні теки з компроматом, то зрозуміти те, що вони (трампон та зе) роблять, буде набагато простіше.
Перед нами розігрується спектакль, сценарій якого був написаний в кремлі.
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18.04.2025 09:36 Ответить
Крім рудого клоуна і ті хто йому служить хтось вірить що з рашистами можна домовитись про мир ? хіба "русский мир",рашисти розуміють тільки силу.
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18.04.2025 06:54 Ответить
пуйло дуже хоче миру, але тільки на його умовах - про що тут домовлятися?
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18.04.2025 07:23 Ответить
Так у Харкові сьогодні що було?
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18.04.2025 07:05 Ответить
підтвердження готовності до всеосяжного перемир'я
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18.04.2025 09:35 Ответить
В Дніпрі показали, сьогодні з ранку. Кожен день по Сумах показують свою миролюбність. Підари,млять.
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18.04.2025 07:13 Ответить
Цієї ночі черговий раз рашкосвині вже показали готовність🤔
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18.04.2025 07:15 Ответить
Ну так кацапня ж сьогодні терміново і показала в ранці по Харкову. Шо вам в тому департаменті ще не зрозуміло, мля?
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18.04.2025 07:17 Ответить
Наскільки терміново? 🤔 До кінця місяця? До кінця року? До кінця президентства Трампа? А може не варто поспішати, адже мирних міст і мирних українців, в тому числв і дітей все ще багато? (Це сарказм).
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18.04.2025 07:25 Ответить
Показують щодня... обстрілюючи балістикою з касеткою центри міст. А світ продовжує жувати шмарклі. Що буде далі - хімічна зброя чи тактична ядерка?
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18.04.2025 07:30 Ответить
І те, і те.
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18.04.2025 09:04 Ответить
Тю,так вилупок-нєбензя вже їм все сказав, чого вони ще хочуть?
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18.04.2025 07:31 Ответить
РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні, - Держдепартамент США

І РФ прожогом кинулася показувати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні!
А шо - нє?
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18.04.2025 07:33 Ответить
До одного Потужного додався ще один. Україні стало в два рази тяжче
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18.04.2025 07:43 Ответить
Там все нижче Нієбєнзя відповів.
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18.04.2025 07:44 Ответить
Показує. В Кривому Розі,Сумах, Харкові. Якої вам ще показухи треба, трампонедоумки?
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18.04.2025 07:45 Ответить
а ви ***** не бачите шо вони демонструють кожен день
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18.04.2025 07:46 Ответить
Рижий очі затулив.
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18.04.2025 09:06 Ответить
смішні ці маг-овці Трумпа - що ви там можете вимагати від світового терориста-Московії, якщо Кремль щоденно привселюдно стукає ****** по лобі вашого Найвеличнівшивого нарциса-маразматика, а воно навіть не бажає цього помічати, бо у нього, пристаркуватої дитинки, "усьо прекрасно!"..
..омериканці перевершили навіть нАш масовий дебілізм-2019.. як так?...
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18.04.2025 08:06 Ответить
поки що пуйло показує омериці пусун
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18.04.2025 08:20 Ответить
неВатний Безхатько
@KramZrada
·
12 год
Все йде до того що:
- війну розпочав Кличко.
- розмінував Чонгар Залужний.
- забрав гроші у Стерненко особисто Гончаренко.
- крав на держзакупівелях теж Кличко.
- просрав міжнародні відносини Порошенко.
А навіщо тоді українцям Зеленський???
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18.04.2025 08:23 Ответить
Кацапи тільки посилюють атаки на мирні міста України. А дурбело Трампушко щось белькоче про готовність раші до миру! Роззуй очі, юродивий...
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18.04.2025 08:25 Ответить
Ух как грозно, замахнулись на доллар, но через неделю-две посмотрим какой будет удар
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18.04.2025 09:04 Ответить
так вони, бляха, майже кожен день цю готовність показують, сьогодні у Харкові показали та Дніпрі..., дивно, що американці цього не бачать..., хоча. може кацапи, як завжди помилилися...
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18.04.2025 09:29 Ответить
і подумки додала "інакше ми і далі будемо смоктати кацапський прутень"
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18.04.2025 09:34 Ответить
Тому Трампон і відмовляється приїжджати в Україну, бо тоді він не зможе зі свого Орального кабінету нести всіляку дичину про "мир в очах прутіна". Хоча... Для того є ще одна (як мінімум) причина - Шмаркля.
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18.04.2025 09:44 Ответить
Наївні дебіли!
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18.04.2025 10:01 Ответить
Це не "катастрофа", це - агрессивне вторгнення росії в Україну!
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18.04.2025 11:09 Ответить
 
 