РФ срочно должна показать свою готовность к прекращению огня и установлению мира в Украине, - Госдепартамент США

Россия должна продемонстрировать свои истинные намерения относительно войны и показать серьезно ли Москва настроена для прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что весь мир ждет ответа от Москвы уже сейчас.

"Во время своего недавнего визита в НАТО госсекретарь Марко Рубио отметил, что время для мира настало сейчас - не в течение следующих месяцев или лет, а сейчас. Он конкретно заявил всего две недели назад, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. И теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно",- отметила Брюс.

Она подчеркнула, что президент Трамп сохраняет видение о необходимости немедленно прекратить боевые действия, и это является главным ориентиром для госсекретаря Рубио, посла Уиткоффа, спецпредставителя Келлога и других должностных лиц, которые проводят переговоры в Париже по этому вопросу. Они находятся там "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четких контуров соглашения по Украине пока нет, - Песков

Брюс также сообщила, что этот визит включает встречи с европейскими партнерами и направлен на продвижение общих интересов и восстановление стабильности в регионе.