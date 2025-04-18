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Информация об отравлении спасателей после осмотра "шахеда" на Полтавщине - фейк, - ГСЧС

Отравление спасателей после осмотра шахеда. ГСЧС опровергло фейк

Спасатели опровергли информацию о якобы отравлении двух сотрудников ГСЧС после осмотра места падения "шахеда" на Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В сети распространяется фейковая информация, якобы 15 апреля 2025 года двое сотрудников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения БПЛА (так называемого "шахеда") на территории Полтавской области.

Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БПЛА в Полтавской области не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД сообщили, что РФ использует для ударов по Украине "шахеды" с отравляющими веществами

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Отравление спасателей после осмотра шахеда. ГСЧС опровергло фейк

Автор: 

отравление (1584) ГСЧС (4966) фейк (679) Полтавская область (1152)


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Хорошо что фейк,но у нас на Полтавщине хватает дураков которые тащат обломки и особенно двигатели домой.
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18.04.2025 11:01 Ответить
киросін зливають
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18.04.2025 11:03 Ответить
у мене вчора два Іскандера було , один вибухнув в полі другий впав не вибухнувши
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18.04.2025 11:04 Ответить
і 4 балалайки , три збили , Я сам бачив як один збивали
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18.04.2025 11:06 Ответить
Хто ж це зробив? Кому цей фейк був потрібен? Щоб що?
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18.04.2025 11:59 Ответить
 
 