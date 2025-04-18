Информация об отравлении спасателей после осмотра "шахеда" на Полтавщине - фейк, - ГСЧС

Спасатели опровергли информацию о якобы отравлении двух сотрудников ГСЧС после осмотра места падения "шахеда" на Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В сети распространяется фейковая информация, якобы 15 апреля 2025 года двое сотрудников ГСЧС в тяжелом состоянии с химическим отравлением были госпитализированы после осмотра места падения БПЛА (так называемого "шахеда") на территории Полтавской области.



Официально заявляем: эта информация не соответствует действительности. Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БПЛА в Полтавской области не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД сообщили, что РФ использует для ударов по Украине "шахеды" с отравляющими веществами

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