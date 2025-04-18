Новым командиром бригады "Азов" назначили Богдана Гришенкова (Пугача). ИНФОГРАФИКА

Новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ назначен подполковник Богдан Гришенков (Пугач).

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Гришенков - профессиональный военный с почти десятилетним опытом службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее самого большого развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что командиры "Азова" и "Хартии" возглавили два новосозданных корпуса Национальной гвардии Украины.

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