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Новым командиром бригады "Азов" назначили Богдана Гришенкова (Пугача). ИНФОГРАФИКА
Новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ назначен подполковник Богдан Гришенков (Пугач).
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что Гришенков - профессиональный военный с почти десятилетним опытом службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.
"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее самого большого развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что командиры "Азова" и "Хартии" возглавили два новосозданных корпуса Национальной гвардии Украины.
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Круто!
Таких наша влада та військове командування не любить.
Але ******* воїни!