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Новости Бригада Азов
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Новым командиром бригады "Азов" назначили Богдана Гришенкова (Пугача). ИНФОГРАФИКА

Новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ назначен подполковник Богдан Гришенков (Пугач).

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Гришенков - профессиональный военный с почти десятилетним опытом службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее самого большого развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что командиры "Азова" и "Хартии" возглавили два новосозданных корпуса Национальной гвардии Украины.

Читайте: Командиры "Азова" Прокопенко и "Хартии" Оболенский возглавили два новосозданных корпуса Нацгвардии

Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов
Богдан Гришенков - новый командир бригады Азов

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назначение (2174) Азов (793)


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Вражає!!!
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18.04.2025 12:20 Ответить
Такі люди мають бути при владі і вирішувати долю країни після війни. Тому що він віддав все для захисту країни і був в перших рядах оборони а не в тилу дерибанив.
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18.04.2025 12:51 Ответить
Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону. Джерело: https://censor.net/ua/n3547512
Круто!
Таких наша влада та військове командування не любить.
Але ******* воїни!
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18.04.2025 12:52 Ответить
Честь Богдану Грішенкову🫡
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18.04.2025 13:10 Ответить
Це ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ не шобло офісу бо невтіка.
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18.04.2025 13:18 Ответить
Есть ведь достойные командиры, которые на деле себя показали. Господину Гришенкову респект.
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18.04.2025 13:48 Ответить
👍
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18.04.2025 15:21 Ответить
 
 