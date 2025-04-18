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Новости Санкции против России Обстрелы Украины
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Единственная эффективная формула борьбы с Россией - дипломатия плюс давление, - Сибига

Сибига о давлении на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что победить Россию возможно с помощью дипломатии и давления, и призвал к усилению санкций против РФ и дополнительной поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети X после сегодняшних атак РФ на Сумы и Харьков.

Он отметил, что вчера в Париже был день дипломатии. Украинская делегация встречалась с коллегами из США, Франции, Германии и Великобритании, чтобы найти пути прекращения войны и достижения мира. Однако для России это был лишь очередной день террора. Российские удары из десятков ударных беспилотников продолжались весь день, ночь и сегодня утром.

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"Сегодня утром Россия запустила четыре ракеты по Харькову, три из которых были баллистическими и имели кассетные боеголовки. Густонаселенный жилой район. Опять. По меньшей мере один человек погиб, еще десятки получили ранения, в том числе пятеро детей.

Еще один человек погиб в результате удара по Сумам. Вчера были обстреляны Сумская и Донецкая области, а также Николаев, Днепр, Херсон и другие города", - отметил министр.

Также он призвал усилить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины.

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"Россия - машина террора. Она остановится, только если мы противостоим ей настоящей силой. Единственная эффективная формула борьбы с Россией - дипломатия плюс давление. Дополнительные санкции, чтобы извлечь топливо из его боевой машины. Дополнительная поддержка Украины для защиты наших людей", - добавил Сибига.

Автор: 

россия (95526) Сумская область (3125) Сумы (1146) Харьков (7485) Сибига Андрей (398) Харьковская область (792) Сумский район (183) Харьковский район (232)


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Топ комментарии
+8
Хто переміг росію соплями?
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18.04.2025 12:42
+7
кончені зелені дегенерати! ****** голуби миру, заглядачі в очко!
єдина ефективна формула боротьби, це фізичне знищення кацапів!
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18.04.2025 12:46
+5
Чергове бла-бла-бла. Самі з собою граються.
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18.04.2025 12:44
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Хто переміг росію соплями?
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18.04.2025 12:42 Ответить
Зєлєнскій свого часу війну закінчив у голові, без тиску і дипломатії. Так що Сибіга прогресує.
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18.04.2025 13:03 Ответить
зЕленими
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18.04.2025 13:32 Ответить
Чергове бла-бла-бла. Самі з собою граються.
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18.04.2025 12:44 Ответить
кончені зелені дегенерати! ****** голуби миру, заглядачі в очко!
єдина ефективна формула боротьби, це фізичне знищення кацапів!
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18.04.2025 12:46 Ответить
💯
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18.04.2025 12:49 Ответить
Дипломатия против росеи может вступать в дело только когда росея будет валяться в грязи у ваших ног с отрубленной головой.
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18.04.2025 12:52 Ответить
Дипломатія за зелених провалена остаточно, бувший міністр носив портфель за головою ОП і закликав воювати лопатами. Послиця-сексологиня в Болгарії і та провалила тему з закупкою реакторів, непридатний генерал в Великобританії незрозуміло чим займається.
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18.04.2025 12:52 Ответить
Ну давай, дипломат, іди і натисни, довбо..б.
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18.04.2025 12:55 Ответить
Коли кожний день гинуть люди, коли постійно ворог обстрілює міста, єдина ефективна формула боротьби з Росією - це в першу чергу збільшення військової допомоги, потрібно вже давно вводити західні війська в Україну
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18.04.2025 12:55 Ответить
Воно марить, чи що?
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18.04.2025 12:55 Ответить
 
 