Единственная эффективная формула борьбы с Россией - дипломатия плюс давление, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что победить Россию возможно с помощью дипломатии и давления, и призвал к усилению санкций против РФ и дополнительной поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети X после сегодняшних атак РФ на Сумы и Харьков.

Он отметил, что вчера в Париже был день дипломатии. Украинская делегация встречалась с коллегами из США, Франции, Германии и Великобритании, чтобы найти пути прекращения войны и достижения мира. Однако для России это был лишь очередной день террора. Российские удары из десятков ударных беспилотников продолжались весь день, ночь и сегодня утром.

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"Сегодня утром Россия запустила четыре ракеты по Харькову, три из которых были баллистическими и имели кассетные боеголовки. Густонаселенный жилой район. Опять. По меньшей мере один человек погиб, еще десятки получили ранения, в том числе пятеро детей.



Еще один человек погиб в результате удара по Сумам. Вчера были обстреляны Сумская и Донецкая области, а также Николаев, Днепр, Херсон и другие города", - отметил министр.

Также он призвал усилить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины.

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"Россия - машина террора. Она остановится, только если мы противостоим ей настоящей силой. Единственная эффективная формула борьбы с Россией - дипломатия плюс давление. Дополнительные санкции, чтобы извлечь топливо из его боевой машины. Дополнительная поддержка Украины для защиты наших людей", - добавил Сибига.