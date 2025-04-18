Власть давит на самоуправление, пытаясь зачистить политическое поле в ожидании выборов, - Кличко
Центральная власть оказывает давление на местное самоуправление, чтобы зачистить политическое поле до выборов. Такая ситуация сегодня влияет, в частности, на жизнеобеспечение городов.
Об этом заявил в эфире телеканала мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, когда в стране идет война, центральная власть оказывает давление на местное самоуправление. Понятно, что цель одна - подготовка к выборам и зачистка политического поля. Хотя, казалось бы, сегодня, как никогда, надо быть объединенными, консолидировать свои усилия, чтобы достичь мира в стране", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что политическая составляющая влияет на все. В частности, и на процессы жизнеобеспечения столицы, развитие инфраструктуры города, комфорт киевлян и тому подобное.
"Когда блокируют проекты, чтобы у Кличко не получилось. Когда распространяют откровенную ложь или манипулируют, что чего-то делать не надо. Это же не о киевлянах думают! Но мы делаем все, что в наших силах, в этой ситуации. И будем делать!" - подчеркнул Кличко.
Мэр столицы сообщил, что с 2019 года по І квартал 2025-го правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год уже более 70. С 2019 года в администрации провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений.
"В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, по нашей информации, - 4. Обыски проводят на работе, дома, в автомобилях и у родных. При этом все это широко освещается в СМИ, где людей уже определяют без решения суда виновными. В следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины - общегосударственные, городские и правоохранители из других областей. Эта деятельность уже превратилась в репрессивную, основной целью которой является дискредитация столичной власти и паралич жизнедеятельности в городе", - отметил Виталий Кличко.
Ранее Виталий Кличко заявлял о том, что в Киеве происходит попытка разбалансировать власть. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы, подчеркнул Кличко. Он обратился к Президенту не допустить разрушения местного самоуправления - основы демократии.
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урода , або чергову Верещучку ,
або іншого злодюгу для того , щоби деребанити столицю 😠
Віталію , борись з цією шоблою , а кияни тебе підтримають ,
як і раніше було
але всіх політиків на державну службу , назначає він через
свого брата , який знаходиться на Банковій під парасолькою Зе 😣