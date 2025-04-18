ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили врага в Удачном, что в Донецкой области. Оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном (Покровский р-н, Донецкая область). Враг продвинулся в Сухой Балке (Бахмутский р-н, Донецкой области) и у Нового (Краматорский р-н, Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг продвинулся в Удачном и еще трех населенных пунктах Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ