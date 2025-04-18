ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины отбросили врага в Удачном, что в Донецкой области. Оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном (Покровский р-н, Донецкая область). Враг продвинулся в Сухой Балке (Бахмутский р-н, Донецкой области) и у Нового (Краматорский р-н, Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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Раджу зайти на deepstatemap.live та самім подивитися на цей відкид. А потім на те, скільки кацапи захопили наших територій. Я розумію, що навіть це дуже складно зробити в нинішніх умовах, але ж навіщо ця сцянина в очі українців? Така інформація нагадує "єдиний телемарахфон"... (((