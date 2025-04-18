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ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили врага в Удачном, что в Донецкой области. Оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном (Покровский р-н, Донецкая область). Враг продвинулся в Сухой Балке (Бахмутский р-н, Донецкой области) и у Нового (Краматорский р-н, Донецкой области)", - говорится в сообщении.

карта DeepState

карта DeepState

карта DeepState

Смотрите также: Враг продвинулся в Удачном и еще трех населенных пунктах Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9648) Бахмутский район (375) Краматорский район (225) Покровский район (560) Сухая Балка (3) Удачное (16) Новое (5) DeepState (95)


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ЗСУ - Сила!
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19.04.2025 00:01 Ответить
"Сили Оборони України відкинули противника в Удачному".

Раджу зайти на deepstatemap.live та самім подивитися на цей відкид. А потім на те, скільки кацапи захопили наших територій. Я розумію, що навіть це дуже складно зробити в нинішніх умовах, але ж навіщо ця сцянина в очі українців? Така інформація нагадує "єдиний телемарахфон"... (((
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19.04.2025 01:28 Ответить
что ты хочешь?силы не равны!! есть продвижение его отметили,какой телемарафон? там же не написано что это начала весенне-летнего массового котрудара и скоро перемога
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19.04.2025 10:53 Ответить
Відкинули в Удачному? Ні дня без Перемоги.....
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19.04.2025 05:03 Ответить
Сухая балка. Это там где во время сильнющего дождя ***.... кацапский пассажирский самолет летевший в Петербург. Местный на мотоцикле поехал смотреть. Неделю из оцепления не выпускали
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19.04.2025 05:39 Ответить
 
 