Уиткофф может снова приехать в Москву после консультаций в Лондоне, - The Wall Street Journal

Специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф может приехать в Россию после серии консультаций в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Ранее телеканал CNN информировал о намерении Вашингтона организовать очередной раунд переговоров между Уиткоффом и российской стороной, однако детали не раскрывали.

По информации источников, в конце недели в Лондоне состоятся многосторонние встречи с участием представителей США, Украины и Европейского союза. Ожидается, что на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, специальный представитель по Украине Кит Келлог и сам Уиткофф. После этих встреч американский дипломат может отправиться в Москву.

Как сообщает WSJ, во время предыдущей встречи в Париже 17 апреля США передали Киеву конфиденциальный документ, в котором изложены предложения по достижению "устойчивого мира в Украине". Позже его обсудили с европейскими союзниками. Госдепартамент подтвердил, что российская сторона также была проинформирована о содержании документа. В данное время Вашингтон ожидает официального ответа от Украины, который должен быть озвучен во время переговоров в Лондоне. В случае совпадения позиций предложения будут переданы Москве.

Один из высокопоставленных представителей Госдепа подчеркнул в комментарии WSJ, что речь идет не об ультиматуме, а о перечне потенциальных вариантов для обсуждения.

Если визит Уиткоффа в Россию состоится, он станет уже, как минимум, четвертым с начала года. Кремль пока воздерживается от комментариев относительно возможных переговоров.

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