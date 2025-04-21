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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф может снова приехать в Москву после консультаций в Лондоне, - The Wall Street Journal

Стив Уиткофф может снова поехать в РФ

Специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф может приехать в Россию после серии консультаций в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Ранее телеканал CNN информировал о намерении Вашингтона организовать очередной раунд переговоров между Уиткоффом и российской стороной, однако детали не раскрывали.

По информации источников, в конце недели в Лондоне состоятся многосторонние встречи с участием представителей США, Украины и Европейского союза. Ожидается, что на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, специальный представитель по Украине Кит Келлог и сам Уиткофф. После этих встреч американский дипломат может отправиться в Москву.

Как сообщает WSJ, во время предыдущей встречи в Париже 17 апреля США передали Киеву конфиденциальный документ, в котором изложены предложения по достижению "устойчивого мира в Украине". Позже его обсудили с европейскими союзниками. Госдепартамент подтвердил, что российская сторона также была проинформирована о содержании документа. В данное время Вашингтон ожидает официального ответа от Украины, который должен быть озвучен во время переговоров в Лондоне. В случае совпадения позиций предложения будут переданы Москве.

Один из высокопоставленных представителей Госдепа подчеркнул в комментарии WSJ, что речь идет не об ультиматуме, а о перечне потенциальных вариантов для обсуждения.

Если визит Уиткоффа в Россию состоится, он станет уже, как минимум, четвертым с начала года. Кремль пока воздерживается от комментариев относительно возможных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа планирует еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ, - CNN

Автор: 

визит (3083) россия (95546) Стив Уиткофф (81)


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Топ комментарии
+9
за орденом "гєрой расіі"?
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21.04.2025 07:24
+4
Дурні "купилися", а зараз не знають, як вилазить з тієї "жопи", у яку влізли... Бо розумні політики завжди "грають від зворотнього"... Тобто ставлять себе в позицію свого противника, і продумують такі, ходи, які нейтралізують його позицію. А Трамп з своїм "шоблом" розробив стратегію власних "хотілок", які абсолютно не враховують позицію Кремля... І зараз ці "хотілки" заганяють його ж, таки, у "глухий кут", з якого від не бачить виходу, крім як "умить руки" і чкурнуть в позицію ізоляціонізму...
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21.04.2025 07:43
+3
Адвокат диявола їде в москву ,слід чекати посилення обстрілів українських міст.
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21.04.2025 08:00
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Правила форума Совет форумчан
за орденом "гєрой расіі"?
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21.04.2025 07:24 Ответить
Шастає рижий туди сюди як сморчок у дупі гейменшини. .
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21.04.2025 07:41 Ответить
😂😂😂😂
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21.04.2025 08:26 Ответить
Дурні "купилися", а зараз не знають, як вилазить з тієї "жопи", у яку влізли... Бо розумні політики завжди "грають від зворотнього"... Тобто ставлять себе в позицію свого противника, і продумують такі, ходи, які нейтралізують його позицію. А Трамп з своїм "шоблом" розробив стратегію власних "хотілок", які абсолютно не враховують позицію Кремля... І зараз ці "хотілки" заганяють його ж, таки, у "глухий кут", з якого від не бачить виходу, крім як "умить руки" і чкурнуть в позицію ізоляціонізму...
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21.04.2025 07:43 Ответить
десь так, тільки слово "розробив" тут зайве. Там у голови нашептують рони вари.
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21.04.2025 08:43 Ответить
та все воно розроблялося на ходу, судячи з усього. саме після тих човникових візитів Віьтка до мацкви. і після зустрічі в Лондоні Вітьок повезе до ху йла відповідь на умову чи погодяться Україна і Європа на юридичне визнання Криму та інших окупованих територій за кацами.
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21.04.2025 08:58 Ответить
Адвокат диявола їде в москву ,слід чекати посилення обстрілів українських міст.
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21.04.2025 08:00 Ответить
Най би він вже галасвіта поїхав
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21.04.2025 08:04 Ответить
дешевше вослати його у
дупу хвуйлу
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21.04.2025 08:14 Ответить
Віткрофф, чи як там його, як будь який лужений фрік вражений ефектом Даніннга Крюгера на всю голову, руйнує все до чого торкається його самозакохана суть. І він не здатен тверезо мислити, не здатен робити логічні висновки і тім більше він не здатен на правильні і самостійні кроки.
В очах путіна він ніхто, в очах всього світу Віткрофф жалюгідний і облізлий павич з дупи якого стирчить пару пір'їв і ті лисі.
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21.04.2025 08:36 Ответить
Знову дупу плєшивого облизати?
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21.04.2025 08:39 Ответить
Покажуть касапи віткофу чегові пльоночки з архівів лубянки
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21.04.2025 08:44 Ответить
Прутєну сподобалось, як американець робить мінʼєт…
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21.04.2025 08:56 Ответить
JD Vance треба посилати.
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21.04.2025 13:40 Ответить
 
 