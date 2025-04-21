Тысячи чиновников США по ошибке получили доступ к планам здания Белого дома, - WP
Чиновники в администрациях Джо Байдена и Дональда Трампа неправомерно передали конфиденциальную документацию тысячам работников Администрации служб общего назначения (GSA), в том числе и потенциально секретные планы этажей Белого дома.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Так, работники GSA, которая предоставляет административную и техническую поддержку большинству федеральных органов власти и управляет государственной недвижимостью, допустили чрезмерный обмен информацией. Это привело к отчету о киберинциденте и дальнейшему расследованию, которое началось на прошлой неделе.
Чиновники, свидетельствуют документы, ошибочно предоставили доступ к папке с конфиденциальными материалами в сервисе Google Drive всем работникам GSA - более 11 200 человек.
Среди раскрытой информации были планы этажей Белого дома, данные о предложении установить взрывозащитные двери в центре для посетителей резиденции президента, а также банковские реквизиты подрядчика, который помогал организовывать пресс-конференцию администрации Трампа.
Документы не содержат прямого подтверждения наличия засекреченной информации, согласно правительственным протоколам, девять из пятнадцати файлов в этой папке содержали так называемую "конфиденциальную неклассифицированную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена".
Обмен этими файлами начался еще в начале президентства Джо Байдена в 2021 году, однако некоторые случаи относятся и к периоду президентства Дональда Трампа. В частности, с начала второго срока Трампа сотрудники поделились тремя файлами: двумя с пометкой CUI и одним - с банковской информацией.
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Йдеться про загальний бардак. Але я говорю про те, що наступна влада завжди прагне висвітлити промахи попередників. А хто буде після Трампа ми не знаємо, згідно актуального законодавства він більше не може бути )
щеплення проти нього до дупи
Вивозили вантажівкою.
І нікого не було покарано.
Вважаєте зараз буде краще?
а от по тому як помилку виправляють і можна побачити чи при владі дебіли.