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Тысячи чиновников США по ошибке получили доступ к планам здания Белого дома, - WP

Чиновники США ошибочно получили план здания Белого дома по ошибке

Чиновники в администрациях Джо Байдена и Дональда Трампа неправомерно передали конфиденциальную документацию тысячам работников Администрации служб общего назначения (GSA), в том числе и потенциально секретные планы этажей Белого дома.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Так, работники GSA, которая предоставляет административную и техническую поддержку большинству федеральных органов власти и управляет государственной недвижимостью, допустили чрезмерный обмен информацией. Это привело к отчету о киберинциденте и дальнейшему расследованию, которое началось на прошлой неделе.

Чиновники, свидетельствуют документы, ошибочно предоставили доступ к папке с конфиденциальными материалами в сервисе Google Drive всем работникам GSA - более 11 200 человек.

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Среди раскрытой информации были планы этажей Белого дома, данные о предложении установить взрывозащитные двери в центре для посетителей резиденции президента, а также банковские реквизиты подрядчика, который помогал организовывать пресс-конференцию администрации Трампа.

Документы не содержат прямого подтверждения наличия засекреченной информации, согласно правительственным протоколам, девять из пятнадцати файлов в этой папке содержали так называемую "конфиденциальную неклассифицированную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена".

Обмен этими файлами начался еще в начале президентства Джо Байдена в 2021 году, однако некоторые случаи относятся и к периоду президентства Дональда Трампа. В частности, с начала второго срока Трампа сотрудники поделились тремя файлами: двумя с пометкой CUI и одним - с банковской информацией.

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Автор: 

Байден Джо (2790) США (26672) секретные документы (96) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+26
Це не помилка-це наслідки приходу до влади дурнів...
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21.04.2025 09:39
+20
Почекайте, це вони ще при владі. Уявіть собі скільки потім лайна нариють після їхнього уходу ...
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21.04.2025 09:47
+17
Росіянам передали? Може під Трампушку бомбу підкладуть? Але він кацапам ще потрібний. Такого дурня пошукати треба...
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21.04.2025 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Це не помилка-це наслідки приходу до влади дурнів...
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21.04.2025 09:39 Ответить
Ну да! Помилково могли деякі не отримати. 😊
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21.04.2025 10:30 Ответить
Росіянам передали? Може під Трампушку бомбу підкладуть? Але він кацапам ще потрібний. Такого дурня пошукати треба...
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21.04.2025 09:45 Ответить
Почекайте, це вони ще при владі. Уявіть собі скільки потім лайна нариють після їхнього уходу ...
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21.04.2025 09:47 Ответить
ви дочитали до адміністрації байдена?
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21.04.2025 09:53 Ответить
Тяжко пропустити, бо про адміністрацію Джо Байдена сказано в першому реченні статті ) Цитата: Чиновники в адміністраціях Джо Байдена та Дональда Трампа неправомірно передали конфіденційну документацію тисячам працівників Адміністрації служб загального призначення (GSA), зокрема й потенційно секретні плани поверхів Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3547865
Йдеться про загальний бардак. Але я говорю про те, що наступна влада завжди прагне висвітлити промахи попередників. А хто буде після Трампа ми не знаємо, згідно актуального законодавства він більше не може бути )
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21.04.2025 10:26 Ответить
Обмін цими файлами розпочався ще на початку президентства Джо Байдена у 2021 році
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21.04.2025 09:58 Ответить
Тобто, на роботу тих придурків набрали ще раніше.
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21.04.2025 10:42 Ответить
А з чого ви взяли що вони підуть? Це справжня фашистська хунта яка прийшла назавжди(як вони собі уявляють) і вони приведуть до того що США зникне.
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21.04.2025 12:49 Ответить
Згідно чинного законодавства мають піти. А як воно буде, чи витримає американська демократія Трампа побачимо.
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21.04.2025 14:02 Ответить
довбойопство страшенно заразне
щеплення проти нього до дупи
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21.04.2025 09:50 Ответить
да да, когда в власти приходят хитрожопые клептоманы - барыги , которые везде пихают своих протеже, ещё более альтернативно одарённых , в стране достаточно быстро происходит катастрофа. есть примеры, так сказать ... их максимум шаурмой торговать или работать сосной на корабле, а их вон куда забрасывает.
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21.04.2025 09:51 Ответить
Таке враження, що вони повністю копіюють нашу «отреформовану» дебіламі всіх мастей реальність.
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21.04.2025 11:27 Ответить
З нетерпінням чекаю, коли хтось передасть в сигнал справжні дані про медогляд чубчика - особливо про висновки психіатра
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21.04.2025 09:53 Ответить
Такого не буде, його масканутий перевіряв
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21.04.2025 10:40 Ответить
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21.04.2025 10:09 Ответить
Ось, що означає, коли до влади приходять некомпетентні люди, бізнесмени, така ж ситуація і в Україні, коли прийшли до влади клоуни, які привели з собою ригів! !
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21.04.2025 10:11 Ответить
Після першої каденції Трампа ФБР вилучало з його дачі КУПИ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ, які там просто валялися.
Вивозили вантажівкою.
І нікого не було покарано.
Вважаєте зараз буде краще?
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21.04.2025 10:27 Ответить
Якщо вони не з его свори
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21.04.2025 10:39 Ответить
А що зробиш, ху...ло наказало, його шпигунів треба інформувати
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21.04.2025 10:38 Ответить
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21.04.2025 10:47 Ответить
усі помиляються.
а от по тому як помилку виправляють і можна побачити чи при владі дебіли.
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21.04.2025 10:53 Ответить
Ідіоти, клінічні ідіоти.
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21.04.2025 11:24 Ответить
Це не помилково… вгадайте скільки з цих чиновників працюють на рашку.
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21.04.2025 12:46 Ответить
 
 