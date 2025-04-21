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Новости Оружие Украины
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Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие: БПЛА, РЭБ и ракетные технологии

Закупки беспилотных систем и РЭБ

Министерство обороны Украины выделило треть оборонного бюджета на закупки технологического оружия.

Об этом сообщил директор Департамента политики закупок МОУ Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие. Оборонные закупки сегодня - это не только обеспечение потребностей ВСУ. Это также мощный драйвер развития украинского технологического сектора, особенно в направлениях БПЛА, РЭБ, ракетных технологий", - заявил Каневский.

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Во время рабочей встречи с производителями БПЛА и другого технологического оружия команда Минобороны представила структуру контрагентов Агентства оборонных закупок и актуальные показатели конкуренции. Среди тем обсуждения - пути улучшения прозрачности и скорости процедур, а также унификация технических требований к дронам, что позволит упростить оценку продукции и масштабировать надежных поставщиков.

Также рассматривались новые форматы взаимодействия с производителями, в частности возможность заключения контрактов не только на поставку изделий, но и комплексных решений - включая обучение, обслуживание и модернизацию техники.

Отдельное внимание уделили вопросу привлечения дополнительных финансовых ресурсов, как в Украине, так и за рубежом, для устойчивого развития оборонного технологического производства.

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Автор: 

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бла бла бла .. суцільний словесний зельоний понос
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21.04.2025 11:43 Ответить
треба більше гроше на далекобійні балістичні і крилаті ракети. реа виносити впк кацапстану
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21.04.2025 11:48 Ответить
А решту куди - по кишенях?
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21.04.2025 11:55 Ответить
Ну а куди ж? Не на виплати ж інвалідам війни яких все більше з'являється на вулицях з протягнутою рукою.
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21.04.2025 12:05 Ответить
Чергова локшина....
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21.04.2025 12:16 Ответить
Заяви ,заяви,заяви...,а на дрони просять скинутися волонтери((Часом шкода,що по цьому міністерству від москалів іскандер не прилетів,а все по дитмайданчиках та тролейбусам((Може б нові прийшли якісь ************(((
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21.04.2025 12:35 Ответить
 
 