Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие: БПЛА, РЭБ и ракетные технологии
Министерство обороны Украины выделило треть оборонного бюджета на закупки технологического оружия.
Об этом сообщил директор Департамента политики закупок МОУ Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
"Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие. Оборонные закупки сегодня - это не только обеспечение потребностей ВСУ. Это также мощный драйвер развития украинского технологического сектора, особенно в направлениях БПЛА, РЭБ, ракетных технологий", - заявил Каневский.
Во время рабочей встречи с производителями БПЛА и другого технологического оружия команда Минобороны представила структуру контрагентов Агентства оборонных закупок и актуальные показатели конкуренции. Среди тем обсуждения - пути улучшения прозрачности и скорости процедур, а также унификация технических требований к дронам, что позволит упростить оценку продукции и масштабировать надежных поставщиков.
Также рассматривались новые форматы взаимодействия с производителями, в частности возможность заключения контрактов не только на поставку изделий, но и комплексных решений - включая обучение, обслуживание и модернизацию техники.
Отдельное внимание уделили вопросу привлечения дополнительных финансовых ресурсов, как в Украине, так и за рубежом, для устойчивого развития оборонного технологического производства.
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