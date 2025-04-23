Авто подорвалось на мине в Балаклее на Харьковщине: погиб водитель. ФОТОрепортаж
22 апреля в городе Балаклея Харьковской области во время движения по лесной дороге подорвался автомобиль - водитель погиб на месте.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области передает Цензор.НЕТ.
Происшествие произошло 22 апреля в городе Балаклея. Во время движения по лесной дороге водитель наехал на взрывное устройство, предварительно противотанковую мину.
В результате взрыва мужчина погиб на месте.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
В полиции напомнили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается крайне высокой. Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь непроверенными тропами и путями, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам.
"В случае обнаружения опасного предмета - немедленно звоните по телефонам 101 или 102", - призвали правоохранители.
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