Авто подорвалось на мине в Балаклее на Харьковщине: погиб водитель. ФОТОрепортаж

22 апреля в городе Балаклея Харьковской области во время движения по лесной дороге подорвался автомобиль - водитель погиб на месте.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области передает Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло 22 апреля в городе Балаклея. Во время движения по лесной дороге водитель наехал на взрывное устройство, предварительно противотанковую мину.

В результате взрыва мужчина погиб на месте.





Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что минная опасность на деоккупированных территориях остается крайне высокой. Пребывание в лесах, на кладбищах, в полях, лесополосах и других непроверенных местах представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Не заходите в леса, на кладбища, в посадки; не перемещайтесь непроверенными тропами и путями, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам.

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"В случае обнаружения опасного предмета - немедленно звоните по телефонам 101 или 102", - призвали правоохранители.