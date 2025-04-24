Операторы дронов полка Калиновского уничтожили и повредили 8 вражеских БМП и ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "РБМК" полка Калиновского ликвидировали 12 оккупантов, уничтожили три БМП и повредили еще пять.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевой работы белорусских воинов видно примерно полтора десятка успешных атак.
"Воины FPV-расчета "РБМК" Полка Калиновского на юге Украины уничтожили 3 вражеские БМП; уничтожены также автотранспорт и квадроцикл противника. Еще 5 БМП повреждены. По меньшей мере 12 оккупантов ранены или уничтожены", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.04.2025 16:16 Ответить Мне нравится 3
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.04.2025 16:18 Ответить Мне нравится 3
Ігор Смотренко #536351
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Владислав Сварчевський
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