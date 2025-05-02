Желание производителей еще 25 видов продукции присоединиться к политике локализации свидетельствует о ее успешности, - Кисилевский.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил с замечаниями предложения Министерства экономики по расширению локализации в публичных закупках еще на 25 товаров.

Инициатива вступит в юридическую силу после принятия соответствующего постановления правительства. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, информирует Цензор.НЕТ.

Требование локализации предполагается распространить на продукцию легкой промышленности, в частности форму, лифты, тракторы, осветительную технику, кабели, светофоры, металлоконструкции и трубы большого диаметра.

Сейчас действующий закон о публичных закупках распространяет требование локализации на 103 товара из 4 основных категорий:

железнодорожный транспорт,

городской транспорт,

коммунальная техника,

энергетическое оборудование.

В 2025 году уровень локализации требуется на уровне 25%, в дальнейшем этот показатель ежегодно будет расти на 5%, пока не достигнет 40%.

"Желание производителей 25 видов продукции приобщиться к политике локализации свидетельствует о ее успешности. В условиях войны локализация решила вопрос выживания и развития для целых отраслей украинской экономики, в частности производство общественного транспорта, коммунальной техники и навесного оборудования для нее, пожарно-спасательных машин и других. За ними стоят десятки тысяч работников и их семей, которые в условиях войны остались в Украине. Правительство и экономический комитет Рады впервые применяют процедуру расширения локализации и в дальнейшем будут открытыми для новых таких инициатив от производителей", - отметил Кисилевский.

Локализация при публичных закупках является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", которая объединяет программы развития производства, привлечения инвестиций в реальный сектор и содействия несырьевому экспорту.

Действующее законодательство о публичных закупках позволяет Кабинету министров расширять перечень товаров, на которые распространяются требование локализации, при условии согласования с Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития. Требование локализации не распространяется на товары, которые происходят из ЕС, США, Великобритании и других стран-подписантов соглашения GPA.