Пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в Украине: задержаны пятеро делков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины, разоблачены пять человек.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий задержаны пятеро делков, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету. Среди изъятого у злоумышленников - российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

Так, в Запорожской и Львовской областях разоблачены два фигуранта, которые сбывали "трофейные" автоматы в западный регион Украины.

Дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы. Соответствующие посылки декларировали как "бытовые товары".

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На Днепропетровщине задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один из них - вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой - подыскивал "клиентов" среди местного криминалитета.

В Николаевской области задержан житель села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым.

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В СБУ добавили, что сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.









