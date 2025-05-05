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Новости Незаконная торговля оружием
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Пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в Украине: задержаны пятеро делков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины, разоблачены пять человек.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий задержаны пятеро делков, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету. Среди изъятого у злоумышленников - российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

Так, в Запорожской и Львовской областях разоблачены два фигуранта, которые сбывали "трофейные" автоматы в западный регион Украины.

Дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы. Соответствующие посылки декларировали как "бытовые товары".

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Задержаны торговцы трофейным оружием

На Днепропетровщине задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один из них - вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой - подыскивал "клиентов" среди местного криминалитета.

В Николаевской области задержан житель села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым.

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Задержаны торговцы трофейным оружием
Задержаны торговцы трофейным оружием

В СБУ добавили, что сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Задержаны торговцы трофейным оружием
Задержаны торговцы трофейным оружием
Задержаны торговцы трофейным оружием
Задержаны торговцы трофейным оружием
Задержаны торговцы трофейным оружием

Автор: 

оружие (10223) СБУ (19928)


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- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?
- Та ти що, то ворог наговорює.
- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?
- Та ні, то все кляті вороги.
- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?
- Ну, чого нема, того нема...
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05.05.2025 17:47 Ответить
НУ, якщо для "стрілкотні" можна придумать "відмазку" про "полювання", а гранати - "рибу глушить, то що ж придумають по гранатометах?
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05.05.2025 17:48 Ответить
А Покемон кому в тилу треба????
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05.05.2025 18:06 Ответить
У 1993 році, на Дніпрі, у київських рибінспекторів, в районі Неданчич, "клямка упала", і вони доколупалися до білорусів, які "трясли сітки", під білоруським берегом, і вивантажували з човна рибу. Навіть почали "пістолями" розмахувать. Дідок, на березі мовчки підійшов до воза, виліз на нього, і відкинув з задка ряднину... А там - кулемет Максима...
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05.05.2025 18:36 Ответить
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05.05.2025 20:08 Ответить
А чому він незаконний ? Тому що Зеленський лякається зброї яка в руках українців?
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05.05.2025 18:23 Ответить
В который раз про петю, колю, васю! Пока не будет принят Конституционный закон о продаже огнестрела и с правом ношения, оружие будут покупать и продавать---и правильно делают и те и другие. Это право на защиту личности и своей собственности. Мировая многолетняя практика. Проверено. В Молдове с 1993 г например. Не путать с охотничьим и спортивным---это узкая специализация. У нас оружие есть у всех. У уголовников, у власти, наградное, у журналистов---но нет у народа. Но народ именно а платит налоги. А оружие у бюджетников. Тем более война. Кстати в Молдове и приняли в разгар кризиса в Приднестровье.
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05.05.2025 19:02 Ответить
 
 