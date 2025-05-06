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Новости Украинцы в Польше
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Украинцы - первые среди иностранцев, покупающих жилье в Польше, - СМИ

Украинцы чаще всего среди иностранцев покупают жилье в Польше

В прошлом году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир и коммерческих помещений. Больше всего покупателей - граждане Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523) и Вроцлаве (1491).

Больше всего покупают недвижимости в Польше украинцы. Также много квартир покупают белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта - 58 кв. м.

Старший агент компании Hamilton May Патрик Пьета отметил, что для многих покупателей цены в Варшаве являются выгодными.

"Для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", - пояснил он.

Читайте: Мигранты из Украины в прошлом году внесли в бюджет Польши почти 4 млрд долл.

Автор: 

жилье (909) Польша (8431) украинцы (3864)


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Топ комментарии
+5
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
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06.05.2025 01:44
+4
"Так це ж було вже"🧐
Вони 💯 % бачать своє майбутнє тільки в Україні, і обов'язково всі повернуться в "Країну мрій Зеленського", щоб їх з@*****@ли податками всякі Гетьманцеви.
І до ворожки не ходи🤭
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06.05.2025 01:49
+4
А ти подивися хто купує. Якраз 65+ тут лишились бо куди вже їхати в такому віці. Соромно бути тупим і не знаючи ситуації бовкати різну дурню.
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06.05.2025 05:30
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"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
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06.05.2025 01:44 Ответить
а чому Українці працюють в Польщі? Чому саме в цій країні? Ну ще є Чехія. Українці в Чехії та Польщі, а поляки з чехами в Британії, Німеччині, Іспанії, Скандінавських країнах. Я наприклад, ніколи не працював ані в Польщі, ані в Чехії. Я працював в Скандінавії. І знаєте кого я там бачив? Чехів, поляків, литовців, естонців, латишей. І всі вони у мене питали, а чому я не в Польщі (Чехії)?
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06.05.2025 02:13 Ответить
А чому я в Украіні? Рідна мати моя ти ночей не доспала...
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06.05.2025 04:16 Ответить
Квадратний метр житла в Іспанії коштує на кілька тисяч злотих дешевше, ніж у Польщі.

На східному узбережжі Іспанії 60-метрову квартиру можна придбати приблизно за 400 тис. злотих (близько 95 тис. євро).
У 2024 році покупці з Польщі оформили 4 тис. угод, а у 2025-му, як очікується, ця цифра буде ще більша.
Сплеск інвестиційної активності вивів поляків на четверте місце за кількістю угод з іноземною нерухомістю після британців, німців і французів. Польські покупці житла також випередили американців та росіян.
При цьому темп зростання цін на нерухомість у Польщі вважається вищим, ніж в Іспанії.
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06.05.2025 01:45 Ответить
Это потому что квартиру где ты не живёшь ты потеряешь быстрее чем сделаешь ремонт там. Ну может в качестве исключения если ремонт хороший могут подождать окончания работ.
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06.05.2025 07:02 Ответить
"Так це ж було вже"🧐
Вони 💯 % бачать своє майбутнє тільки в Україні, і обов'язково всі повернуться в "Країну мрій Зеленського", щоб їх з@*****@ли податками всякі Гетьманцеви.
І до ворожки не ходи🤭
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06.05.2025 01:49 Ответить
Та були звичайно податки.
Тільки правила гри не змінювали кожні півроку, бо "Правильне оподаткування бізнесу - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав".(Д.Гетманцев)
Як це впливає на бізнес?
Перегляньте кількість відкритих і закритих ФОПів в Україні за останні роки.
В Польщі з цим простіше. Тому її і обирають.
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06.05.2025 03:27 Ответить
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06.05.2025 05:54 Ответить
а хто купує? мабуть дідугани 65+?! потім хтось буде мріяти аби європейці прислали військо для стримувати рюських
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06.05.2025 02:07 Ответить
А ти подивися хто купує. Якраз 65+ тут лишились бо куди вже їхати в такому віці. Соромно бути тупим і не знаючи ситуації бовкати різну дурню.
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06.05.2025 05:30 Ответить
Владу в Україні захопило бандугрупування кварталу95.
Це не янукович з воровськими поняттями.
Це повні безпредельщики. Коли ловлять людей рано вранці, поки ніхто не бачить, замість автозаків - вантажні бусіки, щоб ніхто не бачив кого в ньому везуть, а той кого поработили - не знав куди його везуть. Балаклави, військова форма, підміна номерів на авто щоб не могли ідентифікувати людоловів. Журналісти, яким заклеїли роти. І це тільки початок терору.
Змінити таку "владу" демократичним шляхом - не вийде. Ми опиняємось в новій Північній Кореї.
Так що ті хто хоче якоїсь долі для своїх дітей - виїздіть поки можете.
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06.05.2025 07:18 Ответить
 
 