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Украинцы - первые среди иностранцев, покупающих жилье в Польше, - СМИ
В прошлом году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир и коммерческих помещений. Больше всего покупателей - граждане Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.
Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523) и Вроцлаве (1491).
Больше всего покупают недвижимости в Польше украинцы. Также много квартир покупают белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта - 58 кв. м.
Старший агент компании Hamilton May Патрик Пьета отметил, что для многих покупателей цены в Варшаве являются выгодными.
"Для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", - пояснил он.
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+5 Bicko Nelich
показать весь комментарий06.05.2025 01:44
+4 Тиха Вода #607592
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+4 Trofim
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Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
На східному узбережжі Іспанії 60-метрову квартиру можна придбати приблизно за 400 тис. злотих (близько 95 тис. євро).
У 2024 році покупці з Польщі оформили 4 тис. угод, а у 2025-му, як очікується, ця цифра буде ще більша.
Сплеск інвестиційної активності вивів поляків на четверте місце за кількістю угод з іноземною нерухомістю після британців, німців і французів. Польські покупці житла також випередили американців та росіян.
При цьому темп зростання цін на нерухомість у Польщі вважається вищим, ніж в Іспанії.
Вони 💯 % бачать своє майбутнє тільки в Україні, і обов'язково всі повернуться в "Країну мрій Зеленського", щоб їх з@*****@ли податками всякі Гетьманцеви.
І до ворожки не ходи🤭
Тільки правила гри не змінювали кожні півроку, бо "Правильне оподаткування бізнесу - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав".(Д.Гетманцев)
Як це впливає на бізнес?
Перегляньте кількість відкритих і закритих ФОПів в Україні за останні роки.
В Польщі з цим простіше. Тому її і обирають.
Це не янукович з воровськими поняттями.
Це повні безпредельщики. Коли ловлять людей рано вранці, поки ніхто не бачить, замість автозаків - вантажні бусіки, щоб ніхто не бачив кого в ньому везуть, а той кого поработили - не знав куди його везуть. Балаклави, військова форма, підміна номерів на авто щоб не могли ідентифікувати людоловів. Журналісти, яким заклеїли роти. І це тільки початок терору.
Змінити таку "владу" демократичним шляхом - не вийде. Ми опиняємось в новій Північній Кореї.
Так що ті хто хоче якоїсь долі для своїх дітей - виїздіть поки можете.