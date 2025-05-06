Украинцы - первые среди иностранцев, покупающих жилье в Польше, - СМИ

В прошлом году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир и коммерческих помещений. Больше всего покупателей - граждане Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523) и Вроцлаве (1491).

Больше всего покупают недвижимости в Польше украинцы. Также много квартир покупают белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта - 58 кв. м.

Старший агент компании Hamilton May Патрик Пьета отметил, что для многих покупателей цены в Варшаве являются выгодными.

"Для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", - пояснил он.

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