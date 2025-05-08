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Новости Реабилитация военных
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Военный Николай Шот с четырьмя ампутациями проходит реабилитацию во Львове: "Хочу заняться спортом. Буду бегать. Мечтаю стать паралимпийцем". ВИДЕО

40-летний Николай Шот родом из города Новояворовск на Львовщине. Он потерял после ранения на войне и руки, и ноги. Ранение мужчина получил в 2024 году, а после лечения первые протезы ему установили в США. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в национальном реабилитационном центре "Несокрушимые".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, на Родину Николай вернулся, чтобы не только освоить протезы, но и воплотить мечту - стать паралимпийцем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я рад, что жив, а то, что я не вижу - я в жизни многое повидал, - украинский воин Павел проходит реабилитацию после потери зрения из-за ранения. ВИДЕО

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Бог у поміч, Герою
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08.05.2025 13:28 Ответить
Сильні люди, дуже сильні. Цікаво, держава зеленского хоть якусь копійчину витратила на ветерана-інваліда - чи як завжди - волонтери наші та американськи.
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08.05.2025 13:29 Ответить
сили тобі, чоловіче.
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08.05.2025 13:30 Ответить
Сонечко, дякую, що вижив! Хай тобі допомагає Господь, твої рідні і всі справжні Українці! Дякую за захист нашого спільного дому - України! Сльози(((
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08.05.2025 13:35 Ответить
Величезна подяка лікарям, персоналу, всім небайдужим людям, які опікуються, лікують, допомагають нашим Героям!!
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08.05.2025 13:39 Ответить
Молись Богу, синок
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08.05.2025 13:49 Ответить
Велика подяка тобі, воїн, твоїм близьким та рідним. Хай Господь допомогає.
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08.05.2025 13:55 Ответить
бажаю здійснення всіх мрій й щоб поруч були люди, які б вірили в тебе й допомагали якщо потрібно..., нехай дух твій залишається незламним...
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08.05.2025 14:13 Ответить
Хай ті хто лишив тебе ніг і рук до скону віку родяться безногими і безрукими
АМІНЬ !
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08.05.2025 14:54 Ответить
 
 