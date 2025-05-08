Военный Николай Шот с четырьмя ампутациями проходит реабилитацию во Львове: "Хочу заняться спортом. Буду бегать. Мечтаю стать паралимпийцем". ВИДЕО

40-летний Николай Шот родом из города Новояворовск на Львовщине. Он потерял после ранения на войне и руки, и ноги. Ранение мужчина получил в 2024 году, а после лечения первые протезы ему установили в США. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в национальном реабилитационном центре "Несокрушимые".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, на Родину Николай вернулся, чтобы не только освоить протезы, но и воплотить мечту - стать паралимпийцем.

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