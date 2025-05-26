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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева
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За два года столица увеличила бюджет поддержки защитников в 2,5 раза, - Кличко

С начала года Киев передал на передовую уже более 16 тысяч дронов, а в целом помощь армии от сторицы увеличилась до 6 млрд грн.

Об этом сообщил Виталий Кличко после вручения наград ко Дню Героев Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Виталий Кличко вручил награды ко Дню Героев Украины

"По случаю Дня Героев Украины вручил военным и волонтерам 48 отличий от столицы: медали "Честь. Слава. Государство" и Благодарности от Киевского городского головы. О защитниках столица заботится ежедневно. С января 2025-го бойцам на фронт столица передала более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, машины и другое необходимое оснащение. Недавно Киевсовет увеличил помощь армии еще на 500 млн грн. В целом это уже 6 млрд с начала этого года", - сообщил Кличко.

Кличко вручил награды ко Дню Героев Украины

Мэр подчеркнул, что город поддерживает также защитников, вернувшихся с фронта, и семьи павших Героев.

"За 2 года увеличили бюджет поддержки почти в 2,5 раза - с более 720 млн грн в 2023 году до почти 1,76 млрд грн в 2025-м. Большая часть - это выплаты ветеранам и семьям защитников. Обновили порядок льгот и гарантий - теперь он охватывает всех киевлян-защитников и их семьи", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72 ОМБр получила от громады Киева 900 дронов, модифицированных под нужды бригады, - Кличко

Он отметил, что город и в дальнейшем будет помогать военным и делать все возможное, чтобы возвращение с фронта к мирной жизни было для них не новым вызовом, а новым началом.

Автор: 

Киев (25649) Кличко Виталий (4649) помощь (7855)


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zate Найпотужніший боневтік виробляє відосики швидше ніж їх переглядають
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26.05.2025 16:42 Ответить
Віталію щира подяка і респект , що невтомно опікується нашою армією
та нашими Воінами 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.05.2025 17:12 Ответить
скільки можна було збудувати траншей на гроші витрачані на знищення острова на Оболоні
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26.05.2025 18:03 Ответить
 
 