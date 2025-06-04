Магучих получила премию "Человек года-2024" в области спорта

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих получила премию "Человек года-2024", победив в категории "Спортсмен года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.

В 2024 году легкоатлетка получила золото Олимпийских игр, победила на чемпионате Европы в Риме и установила мировой рекорд в прыжках в высоту - 2,10 м.

Накануне, в марте 2025 года, Магучих в третий раз подряд завоевала золото чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту

15 июня она выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

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