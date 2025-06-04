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Магучих получила премию "Человек года-2024" в области спорта

Магучих признали человеком 2024 года в Украине

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих получила премию "Человек года-2024", победив в категории "Спортсмен года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.

В 2024 году легкоатлетка получила золото Олимпийских игр, победила на чемпионате Европы в Риме и установила мировой рекорд в прыжках в высоту - 2,10 м.

Накануне, в марте 2025 года, Магучих в третий раз подряд завоевала золото чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту

15 июня она выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

Читайте: Магучих в третий раз подряд завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту

Автор: 

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Поздоровляю дівчинка!
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04.06.2025 14:42 Ответить
Хоч тут все добре. ))
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04.06.2025 14:42 Ответить
Молодець!!! Вітаємо!!
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04.06.2025 14:45 Ответить
Умнічка!!! Просто пишаюся!
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04.06.2025 14:53 Ответить
Цілком заслужено.
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04.06.2025 14:53 Ответить
Красуня!🇺🇦
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04.06.2025 15:01 Ответить
Надіюсься більше таким не займається?
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04.06.2025 15:09 Ответить
 
 