Раскрыто крупнейшее подпольное производство стероидов в Украине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители разоблачили самое масштабное в Украине подпольное производство анаболических стероидов, которые выдавали за импортные препараты для спортсменов.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"В обычной квартире без всяких санитарных норм, в нижнем белье подпольные "фармацевты" изготавливали фальшивые стероиды. Препарат маркировали как малазийский, однако такая фирма в Малайзии никогда не существовала, а в состав добавляли химические вещества неизвестного происхождения", - отметил он.
По словам Небытова, был разоблачен не просто подпольный цех, а разрушена разветвленная сеть сбыта.
Сейчас пятерым участникам организованной преступной группы уже сообщено о подозрении. Они предстанут перед судом.
По данным Нацполиции, речь идет о самом масштабном подпольном производстве анаболических стероидов в Украине.
"В ходе одновременных санкционированных обысков на Харьковщине, Киевщине, Одесщине и Львовщине полицейские изъяли более 20 000 упаковок анаболиков, 3 000 ампул с веществами неизвестного происхождения, специальное оборудование для изготовления, фасовки и маркировки продукции, а также более 37 миллионов гривен в разной валюте", - сообщили правоохранители.
В Нацполиции отметили, что это - первое в истории Украины подозрение за фальсификацию именно стероидов: полицейские смогли доказать, что в препаратах содержались действующие вещества, которые согласно законодательству являются лекарственными средствами.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На другому місті - тротуарна плитка.
містімісці
«Портновські в хламидах і на посадах», на таких «страждальцях від режиму», добрячі гроші мають! Це, щось, на кшалт діамантових прокурорів!!!! Усьо ж па ЗАКОНУ та Іменем України ??
Вилучено 37 млн. гривень у різній валюті.
Значить є ринок збуту (покупці) для цього 💩 в Україні, а в людей є 💰 на це.
Не за "1000 гривень від Зеленського" вони це 💩 купували.
Про це нашому кореспонденту розповів кандидат фізико-математичних наук молодший лейтенант поліції Петренко.