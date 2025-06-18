РУС
Раскрыто крупнейшее подпольное производство стероидов в Украине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили самое масштабное в Украине подпольное производство анаболических стероидов, которые выдавали за импортные препараты для спортсменов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"В обычной квартире без всяких санитарных норм, в нижнем белье подпольные "фармацевты" изготавливали фальшивые стероиды. Препарат маркировали как малазийский, однако такая фирма в Малайзии никогда не существовала, а в состав добавляли химические вещества неизвестного происхождения", - отметил он.

По словам Небытова, был разоблачен не просто подпольный цех, а разрушена разветвленная сеть сбыта.

Сейчас пятерым участникам организованной преступной группы уже сообщено о подозрении. Они предстанут перед судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе нашли подпольную швейную фабрику. ФОТОрепортаж

По данным Нацполиции, речь идет о самом масштабном подпольном производстве анаболических стероидов в Украине.

"В ходе одновременных санкционированных обысков на Харьковщине, Киевщине, Одесщине и Львовщине полицейские изъяли более 20 000 упаковок анаболиков, 3 000 ампул с веществами неизвестного происхождения, специальное оборудование для изготовления, фасовки и маркировки продукции, а также более 37 миллионов гривен в разной валюте", - сообщили правоохранители.

В Нацполиции отметили, что это - первое в истории Украины подозрение за фальсификацию именно стероидов: полицейские смогли доказать, что в препаратах содержались действующие вещества, которые согласно законодательству являются лекарственными средствами.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: БЭБ разоблачило подпольную сеть по изготовлению поддельных сигарет, изъяли продукции на 38 миллионов. ФОТОрепортаж

контрафакт (250) Нацполиция (16779) Небытов Андрей (171)
Ну с нынешними ценами в аптеках, скоро аспирин и зелёнку начнут делать по подвалам...
18.06.2025 13:30
Малий бізнес по простому😀
Вилучено 37 млн. гривень у різній валюті.
Значить є ринок збуту (покупці) для цього 💩 в Україні, а в людей є 💰 на це.
Не за "1000 гривень від Зеленського" вони це 💩 купували.
18.06.2025 13:56
"- Сьогодні наша поліція провела успішний рейд в підземних переходах по ліквідації мережі продажу фальшивих дипломів. Затримано реалізаторів. Товар вилучено.!"
Про це нашому кореспонденту розповів кандидат фізико-математичних наук молодший лейтенант поліції Петренко.
18.06.2025 19:17
Ну с нынешними ценами в аптеках, скоро аспирин и зелёнку начнут делать по подвалам...
18.06.2025 13:30
Звісно, анаболічні стероїди - саме те, що зараз конче потрібне Україні. Без них "спєрмофонду " - ніяк.
На другому місті - тротуарна плитка.
18.06.2025 13:32
місті місці
18.06.2025 14:14
Це, як і «викривають» регулярно, отих копачів бурштину, наркоділків з челяддю кришувальників в урядовому кварталі та нардепів ВРУ з челядниками помічників….!
«Портновські в хламидах і на посадах», на таких «страждальцях від режиму», добрячі гроші мають! Це, щось, на кшалт діамантових прокурорів!!!! Усьо ж па ЗАКОНУ та Іменем України ??
18.06.2025 13:39
Малий бізнес по простому😀
Вилучено 37 млн. гривень у різній валюті.
Значить є ринок збуту (покупці) для цього 💩 в Україні, а в людей є 💰 на це.
Не за "1000 гривень від Зеленського" вони це 💩 купували.
18.06.2025 13:56
В чому проблема легалізувати та продавати ці стероїди? Так, це шкідливо, але алкоголь та тютюн теж шкідливі, при цьому не мають позитивного ефекту.
18.06.2025 14:03
теоретично під наглядом лікаря, чому б і ні, але наслідки для здоров'я, хоча багато де вони не заборонені. хз, якщо тільки здоров'я того, хто вживає, то виключно його проблеми, але чув колись, що може мати вплив на дітей від тих батьків, генетичні відхилення, не знаю на скільки правда.
18.06.2025 22:32
тема чорного котика в квартире не раскрыта в видео))))
18.06.2025 15:18
"- Сьогодні наша поліція провела успішний рейд в підземних переходах по ліквідації мережі продажу фальшивих дипломів. Затримано реалізаторів. Товар вилучено.!"
Про це нашому кореспонденту розповів кандидат фізико-математичних наук молодший лейтенант поліції Петренко.
18.06.2025 19:17
..а что они плохого делают человеку, это наркотик? А яблоки, ягоды можно продавать? А в чём разница? )
18.06.2025 19:51
та, тут як я зрозумів під виглядом стероїдів взагалі невідомо що продавали. але я думаю, що стероїди, купували оптом і фасували, але в Україні їх обіг обмежений.
18.06.2025 22:34
 
 