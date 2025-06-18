Раскрыто крупнейшее подпольное производство стероидов в Украине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили самое масштабное в Украине подпольное производство анаболических стероидов, которые выдавали за импортные препараты для спортсменов.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"В обычной квартире без всяких санитарных норм, в нижнем белье подпольные "фармацевты" изготавливали фальшивые стероиды. Препарат маркировали как малазийский, однако такая фирма в Малайзии никогда не существовала, а в состав добавляли химические вещества неизвестного происхождения", - отметил он.

По словам Небытова, был разоблачен не просто подпольный цех, а разрушена разветвленная сеть сбыта.

Сейчас пятерым участникам организованной преступной группы уже сообщено о подозрении. Они предстанут перед судом.

По данным Нацполиции, речь идет о самом масштабном подпольном производстве анаболических стероидов в Украине.

"В ходе одновременных санкционированных обысков на Харьковщине, Киевщине, Одесщине и Львовщине полицейские изъяли более 20 000 упаковок анаболиков, 3 000 ампул с веществами неизвестного происхождения, специальное оборудование для изготовления, фасовки и маркировки продукции, а также более 37 миллионов гривен в разной валюте", - сообщили правоохранители.

В Нацполиции отметили, что это - первое в истории Украины подозрение за фальсификацию именно стероидов: полицейские смогли доказать, что в препаратах содержались действующие вещества, которые согласно законодательству являются лекарственными средствами.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

