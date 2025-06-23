Фризби-фан для хвостатых: бесплатные тренировки с собаками от Pawwer

В спортивном пространстве Pawwer, которое приобретает звание уже знакового места для всех спортивных владельцев собак Киева, стартовала новая серия бесплатных занятий по дог-фризби. Соответствующий вид спорта с применением диска развивает физическую активность, реакцию, а также контакт между собакой и ее человеком.

"Собачки - это невероятные существа. Мы можем научить очень большому количеству как трюков, так и заданий. Они это все могут освоить. И это все на самом деле очень интересно", - рассказывает Анна, тренер по фризби в Pawwer.

На тренировках каждый участник, независимо от уровня подготовки, получает индивидуальное внимание и поддержку. Особым преимуществом этих занятий является адаптация под любую породу: используются разные по размеру диски, чтобы и маленькие, и большие собачки могли комфортно играть и учиться.

"На самом деле я прям не ожидала такого результата, но очень рада", - говорит Оля, посетительница спортивной арены.

"Собачка очень игривая. Она очень любит играть, приносить мячик, другие предметы. Поэтому я решила, что возможно ей будет интересно попробовать фризби", - делится Людмила, владелица пуделя.

Среди участников тренировки была и Александра - опытная спортсменка, которая профессионально занимается аджилити со своими двумя собаками. Она решила попробовать фризби как новый вызов для себя и своих любимцев. По ее словам, важно давать четвероногим разнообразную нагрузку - не только физическую, но и ментальную.

"Мы занимаемся аджилити профессионально, но я решила немножко разнообразить их жизнь и, да, периодически занимаюсь другими видами спорта. Ну, чтобы была разная ментальная нагрузка и физическая", - отмечает Александра.

Организаторы уверяют: попробовать фризби может каждый, независимо от возраста собаки или предыдущего опыта. Важно только желание, немного свободного времени, мотивационные вкусности и любимый поводок.

Тренировки проходят на арене Pawwer в Киеве, рядом с музеем Пирогово. Следите за анонсами на Instagram-странице, чтобы не пропустить следующие серии тренировок.