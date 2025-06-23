Фрізбі-фан для хвостатих: безкоштовні тренування із собаками від Pawwer

У спортивному просторі Pawwer, що здобуває звання уже знакового місця для усіх спортивних власників собак Києва, стартувала нова серія безкоштовних занять із дог-фрізбі. Відповідний вид спорту із застосування диску розвиває фізичну активність, реакцію, а також контакт між собакою та її людиною.

"Собачки — це неймовірні істоти. Ми можемо навчити дуже великій кількості як трюків, так і завдань. Вони це все можуть опанувати. І це все насправді дуже цікаво", — розповідає Анна, тренерка із фризбі в Pawwer.

На тренуваннях кожен учасник, незалежно від рівня підготовки, отримує індивідуальну увагу та підтримку. Особливою перевагою цих занять є адаптація під будь-яку породу: використовуються різні за розміром диски, щоб і маленькі, і великі песики могли комфортно гратися та навчатися.

"Насправді я прям не очікувала такого результату, але дуже рада", — каже Оля, відвідувачка спортивної арени.

"Собачка дуже грайлива. Вона дуже любить гратися, приносити м'ячик, інші предмети. Тому я вирішила, що можливо їй буде цікаво спробувати фризбі", — ділиться Людмила, власниця пуделя.

Серед учасників тренування була й Олександра — досвідчена спортсменка, яка професійно займається аджиліті зі своїми двома собаками. Вона вирішила спробувати фрізбі як новий виклик для себе і своїх улюбленців. За її словами, важливо давати чотирилапим різноманітне навантаження — не лише фізичне, а й ментальне.

"Ми займаємось аджиліті професійно, але я вирішила трошки урізноманітнити їхнє життя і, так, періодично займаюся іншими видами спорту. Ну, щоб була різна ментальна нагрузка та фізична", – зазначає Олександра.

Організатори запевняють: спробувати фризбі може кожен, незалежно від віку собаки чи попереднього досвіду. Важливо лише бажання, трохи вільного часу, мотиваційні смаколики та улюблений повідець.

Тренування відбуваються на арені Pawwer у Києві, поруч з музеєм Пирогово. Слідкуйте за анонсами на Instagram-сторінці, щоб не пропустити наступні серії тренувань.