Заместитель министра экономики Телюпа: До сих пор не внедренная в Украине европейская директива 2019/633 остается проблемой на пути в ЕС

Ряд украинских производителей и представителей профильных ассоциаций призывают власти установить справедливые бизнес-отношения между поставщиками и торговыми сетями, внедрив европейскую директиву 2019/633, которая направлена на искоренение недобросовестных торговых практик.

Об этом шла речь на круглом столе на тему: "Преимущества и недостатки различных систем налогообложения в Украине", который был организован парламентским Комитетом по вопросам экономического развития и который собрал представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов.

Европейскую директиву 2019/633, по словам президента Ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, как раз и разработали, чтобы создавать справедливые правила для всех участников рынка, поскольку нечестные торговые практики приводят к чистым экономическим убыткам, в частности тогда, когда торговые сети фактически перекладывают финансирование коммерческих рисков на производителей, которые объективно не могут ими управлять. Часто производители вынуждены соглашаться и на длительные задержки платежей от торговых сетей, тогда как их европейские конкуренты работают в более защищенных условиях и имеют доступ к более дешевым кредитным ресурсам.

"Внедрение европейских норм поможет обеспечить равные условия для украинских производителей и повысит прозрачность в торговом секторе", - отмечает Балдынюк, добавляя, что речь идет не об ограничении или давлении, а об установлении прозрачных и справедливых рамок взаимодействия между сторонами, чтобы избежать практик, которые подрывают доверие и стабильность во всей цепи поставок.

Заместитель директора Ассоциации мясной отрасли Александр Спасиченко предлагает конкретное решение через имплементацию директивы 2019/633: "Буквально можем брать для нашего законодательства тезисы, где четко прописано, что те, кто имеет более сильную переговорную позицию (крупные сети), не могут давать преимущество над теми, кто ее не имеет (ФОПы, мелкие предприниматели). В рамках движения в Европу, гармонизации законодательства, мы всегда можем ссылаться на эту директиву".

Внедрить европейскую директиву 2019/633 призвал и представитель Ассоциации мясной отрасли и владелец группы компаний SMK Group Денис Парамонов. По его словам, нечестные торговые практики крупных сетей - маркетинговые бонусы, ретро-бонусы и другие инструменты давления - "перекосили даже средний бизнес, не только мелкий", а война еще больше усложнила ситуацию: "Мы еще не понимали, как правильно работать с торговыми сетями, а сейчас им дали еще больше полномочий".

Со своей стороны заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа подтвердил максимальную поддержку внедрения директивы 2019/633: "На недавнем скрининге по направлению МСБ от Еврокомиссии - единственное замечание от ЕК к Украине было по до сих пор не имплементированной директиве ЕС 2019/633".

Народные депутаты и руководители ведущих бизнес-ассоциаций договорились о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении, чтобы гарантировать справедливый баланс между фискальными потребностями государства и интересами всех форм бизнеса.