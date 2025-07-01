В Украине с сегодняшнего дня изменился стандарт напряжения в сети с 220 до 230 вольт. Как это повлияет на электроприборы?

С сегодняшнего дня, 1 июля 2025 года, в Украине официально изменился стандарт напряжения в электросетях с 220 на 230 вольт - это означает, что номинальное напряжение в розетках теперь составляет 230 В, а допустимые отклонения составляют от 207 В до 253 В. Изменения произошли с целью приведения украинской электросети к общеевропейскому стандарту.

Об этом напомнили в "Харьковоблэнерго".

Относительно того, как это повлияет на бытовую технику, в компании объяснили, чтобольшинство из электроприборов, которые импортируются в Украину, уже предусмотрены для работы в уровнях напряжения от 200 до 240-250 вольт. Если же в доме установлены автоматы защиты от скачков напряжения, то их необходимо перенастроить.

При этом изменение стандартов напряжения не повлияет на потребление электроэнергии.

"Начисления осуществляются за фактически потребленную электроэнергию, то есть количество киловатт в час, которое зафиксировал счетчик. Это зависит не от напряжения в сети, а от мощности ваших электроприборов", - пояснили в компании.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в апреле этого года сообщала, что в Украине с 1 июля этого года начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В.

"Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы", - заявляли тогда в Нацкомиссии.

Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности, поскольку электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности.