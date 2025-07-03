Наземный дрон тихонько подъехал к вражеской позиции и "конфисковал" российский пулемет. ВИДЕО

Оператор беспилотника потихоньку направил наземного дрона к вражеской позиции и "конфисковал" у россиян пулемет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен процесс "конфискации" опубликована в соцсетях.

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