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Новости Беспилотные технологии
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Наземный дрон тихонько подъехал к вражеской позиции и "конфисковал" российский пулемет. ВИДЕО

Оператор беспилотника потихоньку направил наземного дрона к вражеской позиции и "конфисковал" у россиян пулемет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен процесс "конфискации" опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-сеткомет в воздухе трофеит вражеский беспилотник и транспортирует его к украинским позициям. ВИДЕО

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оружие (10294) дроны (4235) трофеи (182)


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******* - неси домой!
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03.07.2025 12:29 Ответить
учиться, учиться,учиться.
В.І,ленін
бажаю успіхів но бажано без кацапської ненармотивної лексики
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03.07.2025 12:34 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
так тримати !!
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03.07.2025 12:36 Ответить
Судячи по шару іржі, він вже давно там лежить...
Але нічого, може і відремонтують хлопці.
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03.07.2025 12:40 Ответить
Не конфіскував а затрофеїв
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03.07.2025 12:45 Ответить
Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"⁠⁠...
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03.07.2025 12:46 Ответить
Тихо ******* і пішов, називається знайшов
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03.07.2025 13:00 Ответить
будет еще видео, на котором кацапы бьют и обссыкают орка, который провтыкал пулемёт
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03.07.2025 12:53 Ответить
 
 