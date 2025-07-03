2 623 8
Наземный дрон тихонько подъехал к вражеской позиции и "конфисковал" российский пулемет. ВИДЕО
Оператор беспилотника потихоньку направил наземного дрона к вражеской позиции и "конфисковал" у россиян пулемет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен процесс "конфискации" опубликована в соцсетях.
Внимание! Ненормативная лексика!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В.І,ленін
бажаю успіхів но бажано без кацапської ненармотивної лексики
так тримати !!
Але нічого, може і відремонтують хлопці.