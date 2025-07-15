БФ "Украинская сила" отчитался о результатах работы в первом полугодии
Благотворительный фонд "Украинская сила" продолжает сосредотачивать свою деятельность на системной поддержке Сил обороны Украины. В мае - июне 2025 г. организации удалось законтрактовать 7 полноприводных транспортных средств повышенной проходимости и 20 БПЛА Mavic 3T.
"Два из этих транспортных средств уже переданы подразделению ГУР МО, еще четыре автомобиля прошли техническое обслуживание, подготовку и готовы к передаче военным подразделениям. Начата передача военным частям БПЛА Mavic в варианте с тепловизионной камерой, которые очень востребованы для выполнения задач в темное время суток и в условиях плохой видимости", - рассказали в пресс-службе благотворительного фонда.
Там отметили, что в марте подразделения ГУР МО уже получили от "Украинской силы" три полноприводных автомобиля.
Кроме того, в феврале благодаря усилиям команды и финансовым взносам учредителей фонд обеспечил всем необходимым батальон беспилотных систем "Орион", в частности было передано машину, 2 детектора дронов и РЭБ для прикрытия автомобиля и экипажа.
Отметим, что в первом полугодии 2025 г. Благотворительный фонд "Украинская сила" продолжал системно обеспечивать необходимым транспортом и техническими средствами Kraken ГУР МО, подразделение "Шаман" ГУР МО, 103 бригаду Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, 125 бригаду Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, 2-ю Галицкую бригаду НГУ, 23-ю отдельную механизированную бригаду, 24-ю отдельную механизированную бригаду имени Короля Даниила, 74-й и 130-й отдельные разведывательные батальоны, 8-й полк Сил специальных операций, подразделения Службы безопасности Украины.
Также важными направлениями работы Фонда оставались содействие формированию ветеранской политики, поддержка реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, индивидуальная помощь ветеранам в восстановлении мобильности жизни, а также поддержка юных спортсменов. В частности, 17-летний Иван Залиско, развитием которого БФ "Украинская сила" занимается уже несколько лет, стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе.
"Победа возможна только при условии, если каждый украинец - на фронте или в тылу - будет участвовать в отражении российской агрессии. Это - наша общая борьба, и только объединившись, мы сможем победить. Именно из таких соображений Благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает и будет продолжать поддерживать Силы обороны - независимо от того, сколько продлится война и какой будет экономическая ситуация в государстве", - заявил Ярослав Майборода, соучредитель и глава БФ "Украинская сила".
Отметим, что "Украинская сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Директор БФ "Украинская сила" - Иван Диткун. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".
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