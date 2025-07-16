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Новости
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Бывший актер театра шпионил за Силами обороны в Харькове и готовил удары рашистов. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Харькове еще одного российского информатора. Им оказался бывший актер местного театра для детей и юношества, который по заказу РФ корректировал воздушные атаки рашистов по областному центру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины.

Что известно о предателе?

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, 61-летний фигурант фиксировал на смартфон пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

предатель из Харькова

"Во время разведвылазок он фотографировал и обозначал на гугл-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны.

Собранные сведения он направлял российским спецслужбистам через "связного" - своего знакомого из России, с которым ранее учился на актерском факультете", - говорится в сообщении.

Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления информатора и задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности. Одновременно Служба безопасности обезопасила локации Сил обороны.

Во время обысков в квартире фигуранта изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами.

Сейчас следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (20188) Харьков (7666) шпионаж (1426) Харьковская область (1282) Харьковский район (435)


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Мабуть у свій час грав Павліка Морозова...
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16.07.2025 10:16 Ответить
Про які 8 років йдеться , коли зрадника і ждуна потрібно
саджати на пожиттєве 😡
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16.07.2025 10:22 Ответить
Схрже що там прокурор, суддя у тій справі такі самі ждуни.
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16.07.2025 10:38 Ответить
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ .
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16.07.2025 10:27 Ответить
На розмінування!
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16.07.2025 10:30 Ответить
"Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері"
Я навіть знаю який це месенджер
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16.07.2025 10:41 Ответить
Він дуже увійшов у роль шпигуна.
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16.07.2025 10:47 Ответить
Сирійці, з такими зрадниками вживають дієвих заходів, а стефанчуки+зеленський+дивна група осіб з Будинку Уряду, саботують, упродовж часу свого сидіння, внесення невідкладних та нагальних змін до законодавства щодо посилення ПОКАРАННЯ, за численні убивства Українців, такими коригувальниками!! Бо самі то вони, думають, що просто потікають з України…, як їх однодумці, з урядового кварталу, за кордон?!?!
Це ж не їх убивають, а отих Українців!
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16.07.2025 11:09 Ответить
 
 