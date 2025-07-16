Бывший актер театра шпионил за Силами обороны в Харькове и готовил удары рашистов. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Харькове еще одного российского информатора. Им оказался бывший актер местного театра для детей и юношества, который по заказу РФ корректировал воздушные атаки рашистов по областному центру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины.

Что известно о предателе?

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, 61-летний фигурант фиксировал на смартфон пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

"Во время разведвылазок он фотографировал и обозначал на гугл-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны.

Собранные сведения он направлял российским спецслужбистам через "связного" - своего знакомого из России, с которым ранее учился на актерском факультете", - говорится в сообщении.

Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления информатора и задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности. Одновременно Служба безопасности обезопасила локации Сил обороны.

Во время обысков в квартире фигуранта изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами.

Сейчас следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.