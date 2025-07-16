С Украиной в сердце: международная инициатива Mountain Seed Foundation для реабилитации украинских семей

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Горы, веревки и доверие. Так выглядит реабилитация по-новому для тех, кто видел войну, терял, выживал и возвращался. Это - о программах Mountain Seed Foundation, международной инициативы, которая поддерживает украинских ветеранов, а также семьи погибших, пленных и пропавших без вести, благодаря силе природы, арт-терапии и глубокому человеческому взаимодействию.

Идея создания фонда возникла еще в 2019 году, когда семья Ирины Приходько - руководителя программы и соучредителя MSF, организовавшей для детей погибших украинских военных поездку в Вену. Тогда стало очевидно: собственными силами всех не охватить. Эта мысль и легла в основу организации, которая с 2021 года помогает семьям, травмированным войной, найти внутреннюю опору и восстановиться.

"Мой муж терял друзей в этой войне, и это поразило нас до глубины души. Мы поняли: нужен фонд. И предложили эту идею нашему другу - Натану. Он поддержал ее без колебаний", - вспоминает Ирина.

Натан Шмидт - ветеран морской пехоты США, который в 2015-2018 годах работал в Посольстве Соединенных Штатов в Киеве. В это время он посетил Донбасс. Как ветеран, он также прошел собственный путь исцеления от психологических травм в горах.

"Меня спасла тишина гор. Это пространство, где боль постепенно отступает. Я стремился передать эту силу семьям из Украины", - отмечает господин Шмидт, председатель правления и основатель Mountain Seed Foundation.

Так появились лагеря восстановления - Healing Base Camps. Сначала программы проводились в Австрии и Словении. А в мае 2025 года они впервые начали работать в Украине, на Закарпатье. Здесь открывается новый формат поддержки - для детей, женщин и ветеранов, семей, переживших потери.

"Идея сделать горы пространством для исцеления - не случайна. Это инициатива Натана. Он сам почувствовал целебную силу гор, - рассказывает Ирина Приходько, - Наши участники, преодолевая вершины, осознают: они способны преодолевать страх, препятствия - и начинают верить в себя". Скалолазание - не просто спорт. Это момент, когда люди буквально держатся за одну веревку. В этой связке рождается ощущение взаимной поддержки и ответственности."

"Этот опыт невозможно воспроизвести в кабинете", - отмечает Ирина.

Программы длятся неделю. Этого времени недостаточно для полноценной терапии, но вполне достаточно, чтобы дать человеку новую точку опоры. В этом помогает и позитивная психология, которая является основой программы, разработанной американским психологом доктором Амид Орен, основанной на принципах модели PERMA+. "Она сама связалась с нашим фондом после начала полномасштабного вторжения. Ее метод - о способности даже в самые темные времена замечать луч света, не убегать от боли, а искать внутреннюю опору. Это о разрешении себе жить и даже процветать - несмотря на травму", - объясняет Ирина Приходько.







"Мы не работаем "сверху вниз", а рядом и на равных - от волонтеров до основателей. Мы проживаем эти дни вместе с участниками - делим быт, эмоции, слезы, достижения и маленькие победы", - отмечает Ирина Приходько. "Каждая наша программа касается и меня лично. Это еще один шанс исцелить собственные шрамы. В конце концов, мы все проходим путь восстановления вместе", - добавляет Натан Шмидт.

Лагеря начинаются не с инструкций, а с момента, когда символы говорят громче слов. На первой встрече, на церемонии знакомства, все становятся в круг и слышат: "Отныне вы - на одной веревке". Это не просто метафора - это обещание поддержки. Шаг за шагом участники учатся доверять - себе, другим, самой жизни.

С первого лагеря в 2022 году у Натана осталось особое воспоминание: "Там была девочка София. Сначала она боялась скалолазания, а потом решилась прыгнуть с моста. Я видел, как в ее глазах боролись страх и вера. И она выбрала веру. А в конце лагеря даже подарила всем выступление - традиционный украинский танец. Это был танец достоинства".

Это - о внутренней силе, которую удается пробудить. "Мы не можем заживить все раны. Но можем вернуть людям веру в себя. И это уже много", - отмечает Приходько.

"С каждой семьей, которой мы помогаем, мы сажаем новое зерно. А как и где оно прорастет - это уже в руках Господа", - объясняет Натан Шмидт.

И зерна прорастают. В мае 2025-го MSF впервые провел лагеря в Украине. А уже в июне дочь одного из ветеранов вернулась - теперь как волонтер, чтобы помочь другим детям. "Для нас это настоящая история успеха - когда люди сами стремятся вернуться и поддержать других", - объясняет руководитель программ MSF.

Программы постепенно расширяются. В планах - открытие Mini Base Camp в нескольких регионах Украины, обучение местных психологов и инструкторов по скалолазанию. Главная задача - сделать программу самодостаточной даже без постоянного присутствия международной команды.

"Поддержка MSF - это не только о финансовой помощи. Это о неравнодушии. Даже простое "я - здесь, я слышу тебя" - уже поддержка. Если можете - присоединяйтесь. Главное - не оставаться в стороне", - отмечает Ирина Приходько. "Если будешь иметь веру хотя бы с горчичное зерно - сможешь даже горы сдвинуть. И вы их сдвинете", - добавляет Натан Шмидт.