"Бабочки надежды": уникальная конференция о детском паллиативе в Украине

15-16 августа в "Городе Добра" состоится II Международная научно-практическая конференция по детской паллиативной помощи "Бабочки надежды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Событие объединит лучших специалистов Украины и Европы, чтобы говорить о самом важном - жизни детей с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, которые ежедневно борются за право на достойное детство. Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в Городе Добра - именно то пространство, где это наиболее ощутимо, ведь здесь получают жизненно важное лечение после эвакуаций, минно-взрывных травм, врожденных болезней одинокие дети, которые больше не имеют другого выхода. Большинство из них имели бы шанс на более легкое течение болезни, если бы им была вовремя оказана помощь. На конференции будут подниматься вопросы о том, как сделать таких детей видимыми для системы. А значит, как дать им реальный шанс на спасение.

Дом, где лечат любовью

Конференция проходит в медицинском центре "Дом Бабочек", который является частью "Города Добра". Это - уникальное пространство, где дети с неизлечимыми заболеваниями, получают не только медицинскую помощь, но и комплексную поддержку: психологическую, реабилитационную, образовательную, бытовую.

Именно здесь благотворители недавно открыли новое отделение респираторной поддержки для детей, нуждающихся в аппаратах ИВЛ и высококвалифицированном круглосуточном уходе. 13 стерильных боксов, современное оборудование, команда специалистов и самое главное - забота, которая меняет жизнь. Всего в "Доме Бабочек" более 50 детей, нуждающихся в паллиативном уходе. Центр существует только благодаря донатам, финансовой государственной поддержки нет.

"Это самые уязвимые дети страны. Они не имеют дома. Почти все не имеют соответствующих родственников. А еще у каждого - неизлечимые диагнозы. Мы были вынуждены создавать систему помощи с нуля, потому что аналогов в Украине не было", - рассказывает Наталья Попадюк, заведующая новым отделением.





Паллиатив - это о жизни

В обществе до сих пор существует ошибочное представление, что паллиативная помощь детям - это подготовка к прощанию с ними. На самом деле это - о достоинстве, любви и поддержке на каждом этапе борьбы, независимо от диагноза. Это - об обезболивании, правильном питании, уходе за стомами, контроле судорог, доступе к опиоидам, психологической близости и реабилитации детей всеми возможными способами: от живой классической музыки в отделении до визита любимых барберов.

Знания, которые спасают детей

На конференции прозвучат десятки выступлений лучших специалистов по детской неврологии, анестезиологии, паллиативной педиатрии, физической терапии, транспортировке детей с паллиативным профилем, амбулаторному уходу и прочее. Будут подниматься и социальные вопросы по соблюдению прав паллиативных детей, уважения к их достоинству, безопасности в сложных жизненных обстоятельствах. Потому что эти дети - самые беззащитные и нуждаются в максимальной опеке, заботе и внимании.

Среди спикеров Ирина Кондратова, Зоя Максимова, Федор Лапий, Максим Розяев, Иван Аникин, Сергей Горищак, Станислава Рыкова, а модераторами будут Федор Лапий, Алексей Рыков, Сергей Горищак, Марина Маменко.

Партнерами выступают Киевская Школа Государственного Управления имени Сергея Нижного, Украинская академия педиатрических специальностей, НДСБ "Охматдет", Академия семейной медицины Украины, ING bank, группа компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell), фонды "Anna Kobylarz hope foundation", Angelina Usanova Foundation и "Peli can live".

"Это событие - не просто конференция. Это - построение действенной сети сотрудничества, которая сможет изменить ситуацию в паллиативной помощи детям в Украине", - отмечает инициатор события Марта Левченко.

На конференцию "Город Добра" приглашает всех медиков, работающих в детском паллиативе и касательных направлениях, а также управленцев, благотворителей, волонтеров и всех, кто верит в достойное детство даже в сложных диагнозах.

В рамках события также пройдут практические мастер-классы:

проведение ЭЭГ и УЗИ для паллиативных детей

основы парентерального питания

методы комплексной реабилитации

уход за детьми с ИВЛ

практики канистерапии, арт-терапии, ухода за стомами, профилактики пролежней





Детали участия:

15-16 августа 2025 года

Медицинский центр "Дом Бабочек", "Город Добра", Черновцы

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ApgNrTQ9igVqaSQ88kOYHWBVvwiCAbQ40MTHnM3Ygwc/viewform?fbclid=IwY2xjawLQlStleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFnTjh6WG5iM3B1bUJFc252AR4APrmdW4-VGTb5LdUYtVk79fCVZiPY_IySStdQr7edZLelOCWNU9fUWkiibA_aem_LmFsMkndpamqAv4LTgd7iw&edit_requested=true

контакты:

[email protected]

+380637682620

misto-dobra.com.ua

Присоединяйся к созданию добра, потому что это действительно спасает жизни

Организаторы приглашают партнеров, меценатов, журналистов и социально ответственные предприятия присоединиться к этой важной миссии.

"Паллиатив - это не о конце. Это о новом смысле каждого дня. Это о любви, которая не имеет границ. А еще - о том, чтобы каждое детское сердце было увидено и услышано, особенно, если раньше не имело шансов на это", - говорит Марта Левченко.

Также "Дом Бабочек" может поддержать каждый, кто хочет быть причастным к созданию такого места силы в Украине.

Реквизиты для помощи:

https://misto-dobra.com.ua/holovna/donate/

Карта Приват : 5218572224997655

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