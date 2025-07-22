БЭБ нашла нелегальную нефтебазу в Киевской области: изъяли 18 миллионов наличными и 150 тонн топлива

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную группу, которая организовала незаконную продажу фальсифицированного топлива на территории Киевской области, - передает Бизнес.Цензор.

По данным следствия, незаконно изготовленное топливо хранили на одной из нефтебаз в Белоцерковском районе, передает пресс-служба БЭБ.

"В дальнейшем его продавали через сеть подконтрольных автозаправочных станций. АЗС работали без соответствующих сертификатов качества на топливо и не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности", - отмечается в сообщении.

Во время обысков на АЗС и нефтеперерабатывающем заводе детективы БЭБ изъяли более 57 тыс. литров бензина, почти 85 тыс. литров дизельного топлива и 4,5 тыс. литров сжиженного газа ориентировочной стоимостью более 8 млн грн.

Также изъято 29 резервуаров для хранения горючего, газораспределительную колонку, 6 топливо-распределительных колонок, помповое оборудование и грузовые автомобили с автоцистернами, с помощью которых транспортировали топливо.

Кроме того, во время обысков у фигурантов дела изъяли финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны и наличные на общую сумму более 18 млн грн (в эквиваленте).

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, добавили в БЭБ.











Как сообщалось, ранее детективы БЭБ обнаружили еще одну нефтебазу в Киеве, которая продавала незаконно изготовленное топливо. Тогда во время обысков на территории нефтебазы и АЗС изъяли почти 280 тысяч литров топлива ориентировочной стоимостью более 14 млн грн.