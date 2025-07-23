Семья полковника СБУ во время войны купила пентхаус в центре Киева с террасой стоимостью 15 миллионов

Теща начальника управления Службы безопасности в Хмельницкой области Алексея Прокопенко в феврале 2025 года приобрела пентхаус площадью 179,5 квадратов в столичном ЖК бизнес-класса "Шевченковский".

Рыночная стоимость дома, расположенного на двух верхних этажах новостройки с собственной террасой с видом на город, достигает $360 тыс., но теща полковника СБУ Светлана Борис приобрела имущественные права на него за 4,5 миллиона гривен, выяснили журналисты hromadske.

Кроме того, теща чиновника в феврале 2025 года приобрела паркоместо в этом же ЖК рыночной стоимостью почти $40 тысяч. Итак, только в этом доме Светлана Борис скупила имущества на примерно $400 тыс. (более 16 миллионов гривен).

Семья полковника СБУ Прокопенко купила пентхаус в центре Киева стоимостью 15 миллионов

Кроме Киева, она покупала недвижимость в тех городах, где служил ее зять.

Так, в 2019 году Алексей Прокопенко стал заместителем начальника управления СБУ в Одесской области, а затем, в 2021-м, перешел на руководящую должность в Крымское управление. Его теща в 2022 году купила две квартиры в одесских ЖК бизнес-класса - в ЖК Avinion за $50 тыс. и в ЖК "Олимпийский" за $63 тыс.

Последнее помещение женщина продала в конце февраля 2025 года, а взамен купила небольшую квартиру в ЖК "Счастливый" в Хмельницком стоимостью около $40 тыс., где сейчас служит ее зять.

При этом сама теща полковника СБУ не живет ни в одном из тех городов, где покупала недвижимость, а вместе с мужем живет в старом доме в Нежине.

Родители спецслужащего имеют собственное жилье в селе под Киевом. Но с тех пор как их сын начал служить в столице, у них начала появляться еще и недвижимость в киевских ЖК.

Так, отец полковника СБУ после выхода на пенсию в 2015 году оформил на себя квартиру площадью 53,2 кв. м в ЖК комфорт-класса "Британский квартал" за $14 тыс., хотя ее реальная рыночная стоимость тогда достигала $36 тысяч/

В 2016 году он инвестировал $56 тысяч в нежилое помещение в ЖК "Барселона" площадью 88,5 квадратов.

Мать полковника СБУ - 73-летняя Надежда Прокопенко, в мае 2022 года купила Tesla Model 3 2019 года выпуска стоимостью примерно $20 тыс. Она также с 2013 года имеет квартиру в ЖК Royal House в Киеве, которая официально обошлась ей в $32 тысячи.

Сам Прокопенко на просьбу объяснить состояние родственников заявил, что уже развелся со своей женой. Но это произошло летом этого года, после того, как его теща накупила элитной недвижимости на сотни тысяч долларов.

Дорогое состояние родственников полковник СБУ объяснил их сбережениями. В частности, якобы теща Прокопенко с 2002 до 2022 года занималась оптовой торговлей продуктами, хотя согласно ее зарегистрированному ФЛП Светлана Борис торговала в розницу. В прошлом году женщина начала торговать одеждой и якобы заработала 2,15 млн грн, но этих средств также не хватило бы на пентхаус в центре Киева.

Итак, родственники полковника СБУ накупили имущества на примерно $600 тысяч. Причем некоторые из них работали на государственной службе и за свои заработные платы не смогли бы позволить себе ценных покупок.

Алексей Прокопенко начал свой путь в Службе безопасности в 2006 году. Большую часть времени проработал в двух подразделениях: в управлении "К" - главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также в экономической контрразведке.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Прокопенко начальником управления Службы безопасности в Хмельницкой области.