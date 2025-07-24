Нацбанк во второй раз решил сохранить учетную ставку на уровне 15,5%: инфляция может снова вырасти

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления, сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отметили, что инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне (14,3% г/г). В то же время она была выше, чем прогнозировалось, прежде всего из-за влияния неблагоприятных погодных условий на предложение продуктов питания.

"Динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции. По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления", - спрогнозировали в НБУ.

В то же время прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 15,5% до четвертого квартала 2025 года и ее медленное снижение.

"НБУ будет учитывать изменения в балансе рисков и перейдет к циклу смягчения процентной политики только тогда, когда убедится в отсутствии угроз для устойчивого замедления инфляции до цели 5% на горизонте политики", - отмечается в сообщении.

В Нацбанке назвали основными рисками для инфляционной динамики и экономического развития ход полномасштабной войны и недостаточность международного финансирования, ведь часть необходимой международной помощи на 2026-2027 годы пока не подтверждена.

Среди других рисков в НБУ указывают:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей, прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической;

углубление негативных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда;

более существенное, чем оценивается сейчас, негативное влияние погодных условий на урожаи этого года;

менее благоприятные внешние условия на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации, а также повышенную волатильность на глобальных товарных и финансовых рынках.

Как сообщалось, в апреле правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%, приостановив цикл ее повышения. В мае НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как повышалась учетная ставка?

Напомним, в июне 2024 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13%. С тех пор и до декабря прошлого года она находилась на этом уровне.

Однако в декабре 2024 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 13% до 13,5% годовых, в январе 2025 года учетную ставку повысили до 14,5% годовых, а в марте - до 15,5% годовых.