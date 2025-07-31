Учет экспертных замечаний при доработке "Defence.City" является фактором успешности инициативы, - эксперт Згурец

Несовершенство законодательства, регуляторная неповоротливость, угроза обстрелов, ограничения в финансировании и нехватка компонентов существенно ограничивают масштабирование качественных преобразований в национальном ОПК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитической статье директора информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергея Згурца, где определены возможности, потенциал, ограничения и риски инициативы.

Чтобы убрать "палки из колес" отрасли, предложено создать особый режим "Defence City", аналогичный Дія.City для IT-индустрии. Предусмотрено формирование перечня предприятий, которым обеспечат максимальное содействие для развития.

Инициаторы проекта - народные депутаты, включая главу финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, при поддержке МО и отраслевых объединений.

Эксперт отметил среди логичных новаций освобождение предприятий ОПК, которые войдут в "Defence City", от налогов на землю, недвижимость и экологию, от налога на прибыль - при условии реинвестирования в производство и отказа от выплаты дивидендов владельцам.

В то же время, по мнению эксперта, которое разделяют отдельные предприятия, год - слишком малый период для планирования. Целесообразнее увеличить срок до двух лет, что создаст пространство для маневра в масштабных проектах.

По мнению Згурца, можно считать преференцией упрощение таможенных процедур, в частности, для импорта компонентов и необходимого для производства оборудования. Хотя проблемой является неопределенность относительно самих упрощений.

Введение дополнительной защиты информации уменьшит уязвимость предприятий от действий противника, который не сможет оценивать развитие отрасли с помощью финансовых или других чувствительных данных, которые сейчас есть в открытом доступе.

Сергей Згурец называет серьезным улучшением пункт об открытии экспорта товаров военного и двойного назначения. Это позволит привлечь дополнительные средства, увеличить объемы заказа и загрузить производственные мощности.

Впрочем, он называет проблемной частью вопрос экспорта технологий в иностранные дочерние компании для организации производства за рубежом.

"Для этого должен быть межведомственный договор, стороной которого является МОУ, что существенно усложняет создание СП. Предполагается требование, что дочерняя компания должна полностью принадлежать украинской. Это исключает варианты, когда иностранный инвестор будет брать на себя, например, расходы на развертывание производства", - говорится в статье.

По мнению эксперта, наличие таких требований ограничивает возможности синергии со странами-партнерами, которые по определенным причинам не настроены на заключение соглашений. Также наличие межведомственных соглашений может быть фактором коррупционных рисков.

Для исправления ситуации, как считает Згурец, достаточно добавить в качестве критерия решение компетентного органа исполнительной власти, чтобы унифицировать подходы с ЕС и обеспечить справедливые условия для всех желающих.

В вопросе релокации мощностей, по мнению автора, необходимо дополнительно проработать пакет безопасности, учитывая ожидаемую концентрацию предприятий ОПК на определенных территориях.

Сергей Згурец отмечает необходимость обеспечить прозрачность решений, учитывая сосредоточенные в Минобороны административные рычаги. Возможность влиять на позицию компаний, в частности в вопросе экспорта технологий "создает соблазн манипулировать предприятиями для сохранения их позиций в "Defenсe City".

Эксперт подчеркивает необходимость обеспечить однозначные критерии включения и исключения из "Defenсe City", чтобы избежать недоразумений и взаимных претензий между МОУ и производителями.

По его мнению, обоснованные замечания, высказанные экспертами, отраслевыми объединениями и предприятиями, должны быть учтены, поскольку идея "Defenсe City" способна обеспечить национальному ОПК импульс для развития.