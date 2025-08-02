Количество раненых в Дружковке возросло до 7: зафиксировано не менее 8 попаданий.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество раненых в результате дроновой атаки РФ на Дружковку возросло до 7. Полицейские документируют последствия обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Донецкой области.

Как отмечается, в выходной день россияне обстреляли центр города - предварительно, БпЛА "Герань-2". Зафиксировано по меньшей мере 8 попаданий.

























Среди раненых - шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.

Повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три админздания, магазин, 9 гражданских авто.

В первые минуты после атаки на спасение людям прибыли полицейские-парамедики, которые оказывали первую помощь, деблокировали людей из горящих помещений.

Точное количество пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются.

На местах ударов работает полиция и все профильные службы. Продолжается ликвидация пожара и обследование территории.