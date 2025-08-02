Количество раненых в Дружковке возросло до 7: зафиксировано не менее 8 попаданий.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Количество раненых в результате дроновой атаки РФ на Дружковку возросло до 7. Полицейские документируют последствия обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Донецкой области.
Как отмечается, в выходной день россияне обстреляли центр города - предварительно, БпЛА "Герань-2". Зафиксировано по меньшей мере 8 попаданий.
Среди раненых - шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.
Повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три админздания, магазин, 9 гражданских авто.
В первые минуты после атаки на спасение людям прибыли полицейские-парамедики, которые оказывали первую помощь, деблокировали людей из горящих помещений.
Точное количество пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются.
На местах ударов работает полиция и все профильные службы. Продолжается ликвидация пожара и обследование территории.
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