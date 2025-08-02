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Новости Обстрелы Донетчины
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Количество раненых в Дружковке возросло до 7: зафиксировано не менее 8 попаданий.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество раненых в результате дроновой атаки РФ на Дружковку возросло до 7. Полицейские документируют последствия обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Донецкой области.

Как отмечается, в выходной день россияне обстреляли центр города - предварительно, БпЛА "Герань-2". Зафиксировано по меньшей мере 8 попаданий.

Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела
Дружковка после обстрела

Среди раненых - шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.

Повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три админздания, магазин, 9 гражданских авто.

В первые минуты после атаки на спасение людям прибыли полицейские-парамедики, которые оказывали первую помощь, деблокировали людей из горящих помещений.

Точное количество пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются.

На местах ударов работает полиция и все профильные службы. Продолжается ликвидация пожара и обследование территории.

Автор: 

Донецкая область (10367) Краматорский район (532) Дружковка (38)


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Моя покійна бабуся родом з Дружківки..добре, ща вона до цього не дожила..
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02.08.2025 16:10 Ответить
 
 