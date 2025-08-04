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Свастика, знаки СС и лозунг концлагеря Бухенвальд "Jedem das Seine": бойцы взяли в плен оккупанта с нацистскими татуировками. ВИДЕО

Украинские воины пленили оккупанта с нацистскими татуировками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин-"антифашист" Алексей Ривин был захвачен в плен на Купянском направлении. В сети опубликована видеозапись, на которой Ривин показывает и рассказывает о своих тату.

"Какого классного денацификатора взяли в плен под Купянском. Сразу видно - настоящий и принципиальный борец с фашизмом", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Мурманске "герой сво" с нацистскими татуировками избивает своих соседей - пожилую пару и женщину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20212) нацизм (355)


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Топ комментарии
+5
Свастика була навіть у деяких зеків часів ссср / рсфср . У скрєпунів це типа "отріцалово", анархіст і тому подібне ..
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04.08.2025 16:36 Ответить
+4
Яка радість, треба орбанам і обамам і меркелям показати наглядно "мальчіков в трусіках снятих с "алєіанхелов"
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04.08.2025 16:39 Ответить
+3
А лохам можно розказувати про "всє сосєді нацисти" , скрєпи і пабєда, ми гітлара пабєдунілі...
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04.08.2025 16:37 Ответить
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Свастика була навіть у деяких зеків часів ссср / рсфср . У скрєпунів це типа "отріцалово", анархіст і тому подібне ..
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04.08.2025 16:36 Ответить
В России только в 2016 году тату-салонам запретили набивать свастику,
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04.08.2025 17:49 Ответить
порізати на ремні ту шкуру, по живому.
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04.08.2025 16:37 Ответить
А лохам можно розказувати про "всє сосєді нацисти" , скрєпи і пабєда, ми гітлара пабєдунілі...
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04.08.2025 16:37 Ответить
Яка радість, треба орбанам і обамам і меркелям показати наглядно "мальчіков в трусіках снятих с "алєіанхелов"
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04.08.2025 16:39 Ответить
Антифашисти, зараз, так і виглядають...
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04.08.2025 16:44 Ответить
"Єхать на зону спєциальной апєрациі ілі на зону на 8 лєт..."
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04.08.2025 16:45 Ответить
атнєлісь как к скотам? Та ви ******** навіть не скоти. Ви кончене лайно.
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04.08.2025 16:49 Ответить
Полюбому нашим полоненим голови різав
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04.08.2025 16:59 Ответить
Отрезать всё , что "торчит" и отправить за пенсией домой.
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04.08.2025 16:59 Ответить
"Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами", - Г'юї Лонг, сенатор США в 1932-1935 рр. (вислів помилково приписується Вінстону Черчиллю).
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04.08.2025 17:00 Ответить
Максимального репосту , як завжди , не буде ? Трампу це не покажуть , європейцям , кацапам ...?
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04.08.2025 17:06 Ответить
А нормально йому так хлібало начистили. До речі, характерно як кацапня намагається приховати своє захоплення третім рейхом давньослов'янським язичницьким символізмом.
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04.08.2025 17:15 Ответить
Опять обдурили? Зека мали поставити на посаду пілота БПЛА, а його на передок посадили.
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04.08.2025 17:19 Ответить
"Прийде час, коли нацисти назвуться "антифашистами..." (Уїнстон Черчіль)...
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04.08.2025 17:22 Ответить
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04.08.2025 17:32 Ответить
На россії офіційно діють 28 нацистських партій і це нікого не бентежить. В нас жодної нацистської партії нема.
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04.08.2025 17:43 Ответить
Насморк шоле у фашиста?Капли в нос он уже,судя по всему, принял.
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04.08.2025 17:54 Ответить
 
 