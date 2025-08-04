Свастика, знаки СС и лозунг концлагеря Бухенвальд "Jedem das Seine": бойцы взяли в плен оккупанта с нацистскими татуировками. ВИДЕО
Украинские воины пленили оккупанта с нацистскими татуировками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин-"антифашист" Алексей Ривин был захвачен в плен на Купянском направлении. В сети опубликована видеозапись, на которой Ривин показывает и рассказывает о своих тату.
"Какого классного денацификатора взяли в плен под Купянском. Сразу видно - настоящий и принципиальный борец с фашизмом", - отмечает в комментарии автор публикации.
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