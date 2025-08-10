С начала суток на фронте произошло 114 боестолкновений, на Покровском направлении ВСУ отразили 15 атак, еще 2 боя продолжаются, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 10 августа, на фронте произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Архиповка, Карповичи Черниговской области; Турья, Большая Береза, Марьино, Бачевск, Ходино, Бруски, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Хлебороб Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и совершил 118 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили наступление врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток враг четыре раза шел вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка; в настоящее время продолжается два боестолкновения.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боестолкновений, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении противник совершил сегодня пять атак, которые украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Новомаркового, Часова Яра и в сторону Белой Горы.

Силы обороны остановили семь вражеских атак на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении российские войска 17 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. Наши защитники уже отразили 15 атак, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили семь атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Четыре вражеские атаки до сих пор продолжаются.

Обстановка на юге

Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоданиловка и Юльевка на Ореховском направлении, также захватчик пытался продвинуться вперед в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре бесполезные атаки в сторону позиций наших защитников; населенный пункт Казацкое оказался под ударом российских неуправляемых авиационных ракет.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Читайте также: С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений, на Покровском направлении украинские воины обезвредили 153 оккупантов, - Генштаб