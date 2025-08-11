1 центр рекрутинга Сухопутных войск: проект "Контракт 18–24" расширяется на беспилотные системы
Министерство обороны Украины по поручению Президента Украины Владимира Зеленского расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов.
Список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем, на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, значительно расширен - речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава. Также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24", - 46 новых, из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.
Что нужно знать о "Контракте 18-24" по направлению беспилотных систем
По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия. В частности, по этому контракту установлен четкий срок службы - два года. Обязательным условием этого контракта является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.
Будущие операторы дронов будут проходить:
- до 45 дней базовой подготовки;
- до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов);
- 14 дней адаптационного курса.
Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях. В случае невыполнения условий контракта выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.
После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности - ипотеку под 0%.
Также стоит заметить, что недавно Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Министерством обороны Украины, который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились в ряды Сил обороны по контракту или по призыву по мобилизации.
Согласно законопроекту молодым военнослужащим:
- предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;
- гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;
- предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.
Кроме того, по инициативе Министерства обороны Правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".
Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.
Также следует отметить расширение категорий военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн грн. Принятые изменения касаются тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к войску и служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях. Эта норма распространяется на:
- срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;
- военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.
Подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: lfrecruiting.mil.gov.ua или по номеру горячей линии 0 800 503 696.
