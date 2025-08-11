1 центр рекрутинга Сухопутных войск: проект "Контракт 18–24" расширяется на беспилотные системы

Министерство обороны Украины по поручению Президента Украины Владимира Зеленского расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем, на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, значительно расширен - речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава. Также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24", - 46 новых, из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.

Что нужно знать о "Контракте 18-24" по направлению беспилотных систем

По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия. В частности, по этому контракту установлен четкий срок службы - два года. Обязательным условием этого контракта является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Будущие операторы дронов будут проходить:

до 45 дней базовой подготовки;

до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов);

14 дней адаптационного курса.

Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях. В случае невыполнения условий контракта выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности - ипотеку под 0%.

Также стоит заметить, что недавно Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Министерством обороны Украины, который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились в ряды Сил обороны по контракту или по призыву по мобилизации.

Согласно законопроекту молодым военнослужащим:

предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;

предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны Правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".

Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Также следует отметить расширение категорий военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн грн. Принятые изменения касаются тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к войску и служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях. Эта норма распространяется на:

срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;

военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: lfrecruiting.mil.gov.ua или по номеру горячей линии 0 800 503 696.