Основатель Dragon Capital Фиала стал прямым владельцем "Украинской правды" вместо кипрской компании.

Основатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала стал непосредственным владельцем издания "Украинской правды" как физическое лицо, а не кипрская компания своего холдинга.

Изменения в госреестре произошли в конце июля 2025 года, пишет "Детектор медиа" со ссылкой на данные в системе YouСontrol.

До этого гражданин Чехии Томаш Фиала был бенефициаром юридического лица издания ООО "УП медиа плюс" опосредованно - через кипрскую компанию "Драгон капитал инвестментс лимитед". Теперь он указан непосредственным владельцем издания. При этом уставный капитал ООО "УП медиа плюс" не изменился.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева не прокомментировала изменения в структуре собственности и посоветовала обратиться за комментарием к Dragon Capital, поскольку она не уполномочена на это.

В свою очередь в Dragon Capital объяснили такие изменения в структуре собственности "общей реструктуризацией активов и основных направлений инвестиционной деятельности, которые происходят в плановом порядке".

Напомним, в октябре 2024 года главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявляла, что Офис президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.

В конце июля 2025 года британское издание The Times опубликовало статью, в которой говорилось о намерениях Офиса президента контролировать медийное пространство в Украине, что могло объяснять на издание "Украинская правда", а также якобы планы по введению санкции против компании Dragon Capital владельца "УП" Томаша Фиалы.

Как сообщалось, в мае 2017 года соучредитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула продала ресурс владельцу Dragon Capital Томашу Фиале. На то время Dragon Capital Фиалы уже приобрел медиахолдинг NV и финансовые СМИ minfin.com.ua и finance.ua.