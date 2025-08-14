Хищение средств киностудии им. А. Довженко: объявлен приговор бывшему инженеру и гендиректору, - САП

14 августа 2025 года коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшим главному инженеру ГП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" и генеральному директору частной компании, которые были уличены в хищении более 4,4 млн грн средств госпредприятия.

Об этом сообщили в САП, передает Цензор.НЕТ.

Приговор в отношении бывшего инженера

Приговором суда бывший инженер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на три года, с конфискацией половины принадлежащего ему по праву собственности имущества.

Приговор в отношении экс-директора компании

Экс-директор компании признан виновным по ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Приговором суда ему назначено окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на три года, с конфискацией имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2018 года ГП "Кіностудія ім. О. Довженка" объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудиовизуального оборудования. Победителем в тендере стала заранее определенная компания, с которой был заключен договор, который не предусматривал санкций за нарушение сроков поставки оборудования.

Согласно условиям договора оборудование для киностудии должны были поставить до конца 2018 года, однако фактически киностудия получила часть оборудования только в апреле 2019 года. Несмотря на это, главный инженер поспособствовал в том, чтобы госпредприятие оплатило частной компании всю сумму средств, предусмотренную условиями договора. Как следствие, киностудия за непоставленное оборудование заплатила более 4,4 млн гривен.