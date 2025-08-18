РУС
Дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км представили в Украине. ФОТО

Украина запустила серийное производство дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км.

Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

Фотография сделана 14 августа.

"Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неразглашаемом месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года". - написал он.

Новая украинская ракета Фламинго Что известно

"Милитарный" рассказал, что ракета имеет продолговатый цилиндрический корпус, гондола реактивного двигателя и его воздухозаборник расположены в кормовой части фюзеляжа сверху. Несущее крыло ракеты прямоугольное, размещенное примерно в центральной части фюзеляжа (среднеплан). Хвостовое оперение Х-образное.

Запуск происходит с наземной пусковой установки в виде трейлера на котором смонтированы направляющая для свободного прохода ускорителя ракеты.

В сети ракету "Фламинго" сразу сравнили с проектом крылатой ракеты FP-5 от компании Milanion.

Издание также привело характеристики проекта FP-5:

Рабочая дальность: до 3000 километров
Высота полета: до 5 километров
Полезная нагрузка: до 1000 килограммов
Максимальное время полета: 4 часа
Максимальная скорость: 950 км/ч
Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.

FP-5

Крылатая ракета FP-5 имеет максимальную взлетную массу 6000 кг и размах крыльев 6000 мм. Управляется с помощью системы защищенным GPS/GNSS CRPA и системы INS.

Читайте: РФ готовится к испытанию межконтинентальной ракеты "Буревестник", - Reuters

Автор: 

Топ комментарии
+39
Представити таку ракету можна лише одним правильним способом - не на фотках, а результатом ураження цілей на території кацапії. Все інше - порожні слова
18.08.2025 12:20 Ответить
+28
Може краще випробувати на ворогу, а потім вже триндіти? А то як ті дрони від держави, триндєжу багато, а дронів на фронті нуль (не я сказав, Мадьяр)
18.08.2025 12:19 Ответить
+27
Чим ******* то треба було зразу запустити 3000 штук
18.08.2025 12:18 Ответить
Страница 2 из 2
У ШІ немає доступу до даних постачання з Китаю, Ірану, КНДР.
18.08.2025 13:29 Ответить
Він же написав- швидкий ремонт і частково обходить санкції
18.08.2025 13:33 Ответить
Аби було правдою, а військові знають куди їх примінить, головне, щоб Зермаки не заважали обирати цілі
18.08.2025 12:52 Ответить
Вірю!!! В серійне виробництво!!! Без випробувань!!! (серія - 1 макет на фото)
18.08.2025 12:55 Ответить
гадаю це прямо повʼязано із зустріччю з Трампом сьогодні.
18.08.2025 12:55 Ответить
Це про міл'ярд паляниць?
18.08.2025 13:02 Ответить
фау-1 на базі причепу від вантажівки як у іранців, ну нарешті додулались...
тільки б не вийшло як завжди що їх буде "5 штук" як паляниць
18.08.2025 13:02 Ответить
У ***** таких картинок та макетів, як у дурня фантиків.
Там і винищувачі 6-го покоління є, і ракети всіх типів та фантастичних характеристик, і торпеди, що можуть континенти знищуввти. 😁

От тільки в реалі їх нема.
18.08.2025 13:05 Ответить
1. Навіщо про це п..діти?
2. Чому саме тільки ось-ось вирішили запустити виробництво?
18.08.2025 13:07 Ответить
В Україні запускають у виробництво нову ракету "Квартал". Вона падає на ворожій території, потім шоу та обманом населення пробирається у владу, і починає скажено розкрадати бюджет ворога. В 2019 пройшла успішні випробування
18.08.2025 13:08 Ответить
В'¡б@ти , а потім сказати "а це Фламінго було , рожеве" А то чергова звалькувата буйня
18.08.2025 13:09 Ответить
Там Нептуны уже года два как серийно клепаются... Где-то . Представляю сколько их там уже накопилось.
18.08.2025 13:12 Ответить
в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point
https://clarity-project.info/edr/43913999 43913999 - ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" - Основна інформація

·https://clarity-project.info/edr/43913999 Перевести эту страницу

Статутний капітал: 12 000 000.00 грн ; Засновники: Скалига Єгор Віталійович

Фізична особа підприємець Скалига Єгор Віталійович. Статус ФОП Зареєстровано. місто Київ. Головний КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, ...
ЭТО МУЛЬТИК ДЛЯ ЛОХТОРАТА???
18.08.2025 13:19 Ответить
В СМИ обратили внимание на то, что «Фламинго» очень похожа на ракету FP-5 от эмиратско-британской компании Milanion Group. Она была представлена на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале этого года. Дальность FP-5 тоже заявляется как 3 000 км. Ее максимальная скорость - 950 км/ч, а конструктивно она похожа на крылатую ракету Третьего Рейха «Фау-1»
18.08.2025 13:50 Ответить
Це 1587 ракета з тих 3000, які ми до кінця року випустимо.
18.08.2025 13:26 Ответить
схоже на ШІ
18.08.2025 13:27 Ответить
очередной мультик для лохтората? Нептунов уже за это время в видосиках неклептать должны были тысячи? Только вопрос в том, где они? Ноль ракет кроме западных за всю войну по рф! НОЛЬ!!!! На кого этот дебилизм рассчитан?
18.08.2025 13:36 Ответить
Можна повірити,як і в те,як зе боксував Трампа в Овальному.
Проблема лише в тому,як би то в реал запустити.
18.08.2025 13:40 Ответить
добре б, але не вірю... ось коли підори покажуть залишки ракети в перемішку з дохлими касабами десь у Кемеровській області тоді так, можна випити за успіх
18.08.2025 13:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 