Дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км представили в Украине. ФОТО
Украина запустила серийное производство дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км.
Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.
Фотография сделана 14 августа.
"Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неразглашаемом месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года". - написал он.
"Милитарный" рассказал, что ракета имеет продолговатый цилиндрический корпус, гондола реактивного двигателя и его воздухозаборник расположены в кормовой части фюзеляжа сверху. Несущее крыло ракеты прямоугольное, размещенное примерно в центральной части фюзеляжа (среднеплан). Хвостовое оперение Х-образное.
Запуск происходит с наземной пусковой установки в виде трейлера на котором смонтированы направляющая для свободного прохода ускорителя ракеты.
В сети ракету "Фламинго" сразу сравнили с проектом крылатой ракеты FP-5 от компании Milanion.
Издание также привело характеристики проекта FP-5:
Рабочая дальность: до 3000 километров
Высота полета: до 5 километров
Полезная нагрузка: до 1000 килограммов
Максимальное время полета: 4 часа
Максимальная скорость: 950 км/ч
Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.
Крылатая ракета FP-5 имеет максимальную взлетную массу 6000 кг и размах крыльев 6000 мм. Управляется с помощью системы защищенным GPS/GNSS CRPA и системы INS.
тільки б не вийшло як завжди що їх буде "5 штук" як паляниць
Там і винищувачі 6-го покоління є, і ракети всіх типів та фантастичних характеристик, і торпеди, що можуть континенти знищуввти. 😁
От тільки в реалі їх нема.
2. Чому саме тільки ось-ось вирішили запустити виробництво?
https://clarity-project.info/edr/43913999 43913999 - ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" - Основна інформація
·https://clarity-project.info/edr/43913999 Перевести эту страницу
Статутний капітал: 12 000 000.00 грн ; Засновники: Скалига Єгор Віталійович
Фізична особа підприємець Скалига Єгор Віталійович. Статус ФОП Зареєстровано. місто Київ. Головний КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, ...
ЭТО МУЛЬТИК ДЛЯ ЛОХТОРАТА???
Проблема лише в тому,як би то в реал запустити.