Дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км представили в Украине. ФОТО

Украина запустила серийное производство дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км.

Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

Фотография сделана 14 августа.

"Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неразглашаемом месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года". - написал он.

"Милитарный" рассказал, что ракета имеет продолговатый цилиндрический корпус, гондола реактивного двигателя и его воздухозаборник расположены в кормовой части фюзеляжа сверху. Несущее крыло ракеты прямоугольное, размещенное примерно в центральной части фюзеляжа (среднеплан). Хвостовое оперение Х-образное.

Запуск происходит с наземной пусковой установки в виде трейлера на котором смонтированы направляющая для свободного прохода ускорителя ракеты.

В сети ракету "Фламинго" сразу сравнили с проектом крылатой ракеты FP-5 от компании Milanion.

Издание также привело характеристики проекта FP-5:

Рабочая дальность: до 3000 километров

Высота полета: до 5 километров

Полезная нагрузка: до 1000 килограммов

Максимальное время полета: 4 часа

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.

Крылатая ракета FP-5 имеет максимальную взлетную массу 6000 кг и размах крыльев 6000 мм. Управляется с помощью системы защищенным GPS/GNSS CRPA и системы INS.

Читайте: РФ готовится к испытанию межконтинентальной ракеты "Буревестник", - Reuters