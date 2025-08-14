РФ готовится к испытанию межконтинентальной ракеты "Буревестник", - Reuters

Россия, вероятно, готовится провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили американские исследователи и западные источники.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море.









Они демонстрируют активную деятельность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля. РФ увеличила количество персонала и стянула туда дополнительные корабли и самолеты, что может указывать на подготовку к испытанию ракеты.

Западный источник по вопросам безопасности подтвердил, что РФ готовится к запуску ракеты "Буревестник". Аналитики предполагают, что испытание может состояться на этой неделе.

Правозащитная группа Nuclear Threat Initiative сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.

Журналисты напомнили, что в январе 2025 года Дональд Трамп объявил о разработке американского противоракетного щита "Золотой купол". Однако пока неизвестно, сможет ли российская ракета обойти его.

В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.

