РФ готовится к испытанию межконтинентальной ракеты "Буревестник", - Reuters
Россия, вероятно, готовится провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили американские исследователи и западные источники.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море.
Они демонстрируют активную деятельность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля. РФ увеличила количество персонала и стянула туда дополнительные корабли и самолеты, что может указывать на подготовку к испытанию ракеты.
Западный источник по вопросам безопасности подтвердил, что РФ готовится к запуску ракеты "Буревестник". Аналитики предполагают, что испытание может состояться на этой неделе.
Правозащитная группа Nuclear Threat Initiative сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.
Журналисты напомнили, что в январе 2025 года Дональд Трамп объявил о разработке американского противоракетного щита "Золотой купол". Однако пока неизвестно, сможет ли российская ракета обойти его.
В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я заплутався, знову!
арешнік.
бурівєснік.
це саме той унікальний випадок....
.
Ну вообщем вона *** вийшла з пускової.
Тепер ніхто не знає що з цим робить і як до нього підійти(це одна з основних причин, чому від цього проекту відмовився совок - проблеми з деактивацією пристрою вразі нештатной спроби писку). Теоретично воно там може і *******. Спроба пуску була з полігону на узбережжі Білого моря в напрямку Нової Землі."(с)
Знову мосфільму прийдеться мультики робити
Тобто може звізданути і по мацкві. 😉
Новістарі розробки ще імперських часів. Це "діди" ще вміли створювати працюючі комплекси, а у ******** андрофагів руки ростуть з дупи. Та все одно, ягель будуть жрати з кропивою, але при цьому намагатимуться зваяти нову смертельну вундервафлю. Це менталітет.
Внаслідок теплового вибуху з викидом радіоактивних елементів відбулось радіаційне зараження прилеглої території. Виникла паніка серед місцевих жителів - повідомлялося, що в містах Архангельськ та Сєвєродвінськ закінчились запаси йоду.
Обізнані джерела стверджують, що вибух спричинили недоліки конструкції КР, у ядерному двигуні якої була передбачена система охолодження реактора лише зустрічним потоком повітря. Оскільки після запуску двигуна і команди "старт" ракета чомусь не полетіла, а засоби зупинки реактора не спрацювали, то це призвело до швидкого його перегріву і теплового вибуху. Ось така банальна історія.
Термоядерний ракетний двигун - технологія, робочий зразок якої досі ніхто навіть не намагався будувати, ну, окрім )(уйлокассапердії. 😂
Американский телеканал CNBC недавно сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было по счету пятым, и все пять - неудачные. Это приемлемое количество неудач для нового проекта?
- Нет. Считается, что норма - это один неудачный запуск из трех. Если пять запустили - и все провальные, то это уже ЧП. Это показывает, что разработка системы оказалась провальной. Она настолько сырая, что выпускать ее на испытания было рано. Нужно было серьезно дорабатывать, испытывать на стендах, а не направлять сразу на пуск.
- Исходя из того, что при последних испытаниях погибли пятеро разработчиков двигателя и двое военных, что выброс радиации был небольшим, можно ли предположить, на каком этапе произошла авария?
Живут в 21 веке, время создавать iphone, ИИ, колонизировать солнечную систему...
А эти дебилы тянут всю планету в средние века...
Захватывать чужую землю, чтобы что? Растить на ней пшеницу??? Идиоты...