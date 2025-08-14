РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9440 посетителей онлайн
Новости Межконтинентальная баллистическая ракета
3 779 33

РФ готовится к испытанию межконтинентальной ракеты "Буревестник", - Reuters

Ракета 9М730 Буревестник Россия готовит испытания

Россия, вероятно, готовится провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили американские исследователи и западные источники.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки полигона Панково в Баренцевом море.

Ракета 9М730 Буревестник Россия готовит испытания
Ракета 9М730 Буревестник Россия готовит испытания
Ракета 9М730 Буревестник Россия готовит испытания
Ракета 9М730 Буревестник Россия готовит испытания

Они демонстрируют активную деятельность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля. РФ увеличила количество персонала и стянула туда дополнительные корабли и самолеты, что может указывать на подготовку к испытанию ракеты.

Западный источник по вопросам безопасности подтвердил, что РФ готовится к запуску ракеты "Буревестник". Аналитики предполагают, что испытание может состояться на этой неделе.

Читайте также: Разработчики из НАТО предложили реальные варианты противодействия российским КАБам

Правозащитная группа Nuclear Threat Initiative сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.

Журналисты напомнили, что в январе 2025 года Дональд Трамп объявил о разработке американского противоракетного щита "Золотой купол". Однако пока неизвестно, сможет ли российская ракета обойти его.

В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.

Также смотрите: Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону. ВИДЕО взрыва

Автор: 

испытания (380) крылатые ракеты (895) ракеты (3681) россия (96887)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Надіюсь від радіаційного зараження в результаті аварії здохне якнайбільше кацапів.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:45 Ответить
+9
"Там вчора у підарів, по давній традиції, на передодні важливих подій, повинні були запускати чергову вундерфавлю - ****** з ядрьонним двигуном "буревестник".
Ну вообщем вона *** вийшла з пускової.
Тепер ніхто не знає що з цим робить і як до нього підійти(це одна з основних причин, чому від цього проекту відмовився совок - проблеми з деактивацією пристрою вразі нештатной спроби писку). Теоретично воно там може і *******. Спроба пуску була з полігону на узбережжі Білого моря в напрямку Нової Землі."(с)
показать весь комментарий
14.08.2025 13:41 Ответить
+8
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...

я заплутався, знову!
арешнік.
бурівєснік.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...

я заплутався, знову!
арешнік.
бурівєснік.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:40 Ответить
на Аляску !!!!!!!!!!!!

це саме той унікальний випадок....

.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:43 Ответить
Наче в Україні замкнутий цикл виробництва ракет всіх типів, навіть "сатани" ,...чи ми випробовуємо народ новими більш потужніми відосиками?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:40 Ответить
Сатана створена на ПівденМаші, в Дніпрі в часи совка. Ви не знали?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:42 Ответить
Так то тоді колись було, в зараз? Мабуть і креслення вже продали..
показать весь комментарий
14.08.2025 13:57 Ответить
Нажаль в нас ще є замкнутий цикл виробництва промосковських клоунів. Промосковських клоунів тупоголове населення цінує більше ніж власну безпеку.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:20 Ответить
"Там вчора у підарів, по давній традиції, на передодні важливих подій, повинні були запускати чергову вундерфавлю - ****** з ядрьонним двигуном "буревестник".
Ну вообщем вона *** вийшла з пускової.
Тепер ніхто не знає що з цим робить і як до нього підійти(це одна з основних причин, чому від цього проекту відмовився совок - проблеми з деактивацією пристрою вразі нештатной спроби писку). Теоретично воно там може і *******. Спроба пуску була з полігону на узбережжі Білого моря в напрямку Нової Землі."(с)
показать весь комментарий
14.08.2025 13:41 Ответить
вже ж були "вдалі" запуски бурєвєсніка кацапами майже рівно 6 років тому. Все завершилося ракиактивним забрудненням. Читайте : Інцидент у Ньоноксі
показать весь комментарий
14.08.2025 13:55 Ответить
Що, не взлетіла?
Знову мосфільму прийдеться мультики робити
показать весь комментарий
14.08.2025 14:22 Ответить
Це в честь зустрічі зі старим аутистом.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:43 Ответить
Надіюсь від радіаційного зараження в результаті аварії здохне якнайбільше кацапів.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:45 Ответить
Усі разом... .
показать весь комментарий
14.08.2025 13:53 Ответить
Хоть би вона там пи₴данула !
показать весь комментарий
14.08.2025 15:51 Ответить
Це все минуле сторіччя при порівнянні з балістичною ракетою Зеленського "Смарагдовий піструн" (довгий) та гіперзвуком "Зелений балабол"
показать весь комментарий
14.08.2025 13:48 Ответить
У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревестник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3568635
Тобто може звізданути і по мацкві. 😉
показать весь комментарий
14.08.2025 13:49 Ответить
Москаль шина валиться валиться...І нові міжконтинентальні ракети випробовує
показать весь комментарий
14.08.2025 13:50 Ответить
Нові старі розробки ще імперських часів. Це "діди" ще вміли створювати працюючі комплекси, а у ******** андрофагів руки ростуть з дупи. Та все одно, ягель будуть жрати з кропивою, але при цьому намагатимуться зваяти нову смертельну вундервафлю. Це менталітет.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:00 Ответить
Німці теж спішили перед поразкою.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:54 Ответить
бажано щоб вона знов ******* поближе до Архангельська.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:00 Ответить
а тим часом
показать весь комментарий
14.08.2025 14:05 Ответить
гладков ще ... не прокинувся. Дуже б гарно було б якби сон був ВЄЩІМ.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:10 Ответить
Новітня ракета "Говномесник" з головним конструктором Бопосовим.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:13 Ответить
8 серпня 2019 року на полігоні біля селища Ньюнокс Архангельської області на пітьмі стався вибух ядерної установки - двигуна-реактора крилатої ракети "Буревестник'. Загинуло п'ятеро рашистських інженерів-розробників ракети від "Росатому".
Внаслідок теплового вибуху з викидом радіоактивних елементів відбулось радіаційне зараження прилеглої території. Виникла паніка серед місцевих жителів - повідомлялося, що в містах Архангельськ та Сєвєродвінськ закінчились запаси йоду.
Обізнані джерела стверджують, що вибух спричинили недоліки конструкції КР, у ядерному двигуні якої була передбачена система охолодження реактора лише зустрічним потоком повітря. Оскільки після запуску двигуна і команди "старт" ракета чомусь не полетіла, а засоби зупинки реактора не спрацювали, то це призвело до швидкого його перегріву і теплового вибуху. Ось така банальна історія.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:22 Ответить
Перша стаття, у якій описувався ТЯРД, була написана ще 1958 року, але відтоді ніхто й досі стовідсотково не впевнений, що термоядерний двигун можливий. Тобто з теоретичними міркуваннями все добре. Але наука має справу з теоріями, які перевіряються експериментами. А в технічних науках експериментом є робочий зразок технології.

Термоядерний ракетний двигун - технологія, робочий зразок якої досі ніхто навіть не намагався будувати, ну, окрім )(уйлокассапердії. 😂
показать весь комментарий
14.08.2025 14:35 Ответить
«Это просто опасно»Ракету «Буревестник», при испытаниях которой погибли 7 человек, вообще незачем было создавать, утверждает инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский.

Американский телеканал CNBC недавно сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было по счету пятым, и все пять - неудачные. Это приемлемое количество неудач для нового проекта?

- Нет. Считается, что норма - это один неудачный запуск из трех. Если пять запустили - и все провальные, то это уже ЧП. Это показывает, что разработка системы оказалась провальной. Она настолько сырая, что выпускать ее на испытания было рано. Нужно было серьезно дорабатывать, испытывать на стендах, а не направлять сразу на пуск.

- Исходя из того, что при последних испытаниях погибли пятеро разработчиков двигателя и двое военных, что выброс радиации был небольшим, можно ли предположить, на каком этапе произошла авария?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:53 Ответить
Это запасной вариант. Не захочет путьнкин на Аляску ехать, ракета ПисТанет и уважительная причина - " Я инвалид, мне ножка болит".
показать весь комментарий
14.08.2025 14:54 Ответить
(перед зустріччю),а для смороду в кальсонах "трампона" куйло вирішив чергового "чортополоха" запустити
показать весь комментарий
14.08.2025 14:56 Ответить
дело в том что от такой вундервафли в кальсоны не трамп наложит а скорее жители архангельска)
показать весь комментарий
14.08.2025 15:07 Ответить
жителі Архангельска від народження і до смерті живуть з рашистським лайном не тільки в кальсонах.але і в холодильниках.а головно в мозгах...
показать весь комментарий
14.08.2025 15:11 Ответить
Конченые...
Живут в 21 веке, время создавать iphone, ИИ, колонизировать солнечную систему...
А эти дебилы тянут всю планету в средние века...
Захватывать чужую землю, чтобы что? Растить на ней пшеницу??? Идиоты...
показать весь комментарий
14.08.2025 15:41 Ответить
Напевно тому пуйло свій бункер обставив ППО в декілька рядів. Бо навіть конструкторам невідомо куди кацапська ракета впаде.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:41 Ответить
 
 