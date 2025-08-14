Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона в центре российского Ростова-на-Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации, БПЛА изменил траекторию полета из-за действия систем РЭБ или атаки российской ПВО.

"Доигрались со своими РЭБами и Пе-Ве-О в Ростове?", - спрашивает в комментарии автор публикации.

На записи слышно, как автор видео, житель Ростова возмущается атакой и нецензурно ругается.

Внимание! Ненормативная лексика!

