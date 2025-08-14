11 468 48
Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона в центре российского Ростова-на-Дону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации, БПЛА изменил траекторию полета из-за действия систем РЭБ или атаки российской ПВО.
"Доигрались со своими РЭБами и Пе-Ве-О в Ростове?", - спрашивает в комментарии автор публикации.
На записи слышно, как автор видео, житель Ростова возмущается атакой и нецензурно ругается.
Внимание! Ненормативная лексика!
рудий тупо плів якуйсь муйню за с/г угіддя, у яких "застрягли" підарські танки
Тогда уже лучше реактивньіе дрони Зеленського( пока лишь на презентаціях видео ) , там хоть скорость сближения есть , и можно даже при меньшей массе взрьівчатки рас...ху ..рить хорошо .
ааа, і портрет бандери, звісно.
з картами чотирьох напрямків.
Как отмечено в публикации издания, во время пролета над городом самолет-камикадзе внезапно сменил траекторию и уже после этого упал на шестиэтажный дом.
По неподтвержденной официально https://lenta.ru/news/2025/08/14/stalo-izvestno-o-popytke-vsu-udarit-po-shtabu-yuzhnogo-********-okruga-rossii/ информации, изначальной целью гигантского беспилотника был штаб Южного военного округа. Власти не комментировали странность траектории самолета
Трумпу "кино про фошиздов от друга владимира" стопудово понравится..