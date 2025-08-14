РУС
Момент прилета украинского беспилотника в российском Ростове-на-Дону

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона в центре российского Ростова-на-Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации, БПЛА изменил траекторию полета из-за действия систем РЭБ или атаки российской ПВО.

"Доигрались со своими РЭБами и Пе-Ве-О в Ростове?", - спрашивает в комментарии автор публикации.

Читайте: Поражен Волгоградский НПЗ, на заводе сильные пожары, - Генштаб

На записи слышно, как автор видео, житель Ростова возмущается атакой и нецензурно ругается.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел в Ростове, над городом столб дыма: "П#здец! #бануло просто только что!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

А почему украинский? Может это русня сама бомбит
14.08.2025 12:32
14.08.2025 12:32
Картинка для трампона. Кацапня в своєму репертуарі. Цікаво коли віслюк вчора базарив з ним по відеозв'язку -попереджав про подібне?
14.08.2025 12:34
14.08.2025 12:29
Головне - вчасно.
14.08.2025 12:30
криводупе підарське ппо
14.08.2025 12:31
НАмальнА, нАмАльнА...
14.08.2025 12:32
14.08.2025 12:32
херня
14.08.2025 12:32
14.08.2025 12:33
рудий сильно слухав за надані ним нам джавеліни, які у лютому 22-го їпашили колонни підарської техніки на автострадах Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині?
рудий тупо плів якуйсь муйню за с/г угіддя, у яких "застрягли" підарські танки
14.08.2025 12:38
думаю Тампон все вирішив в минулому році, і все остальне - це мистецтво брехні, вони це в бізнес-школах вчать.
14.08.2025 12:39
Я тебе умоляю))
14.08.2025 14:18
Мабуть пошкоджений, из паследних сил....
14.08.2025 12:37
Надіюсь, під'їзд склався до підвалу?
14.08.2025 12:39
шибки повибивало
14.08.2025 12:45
Оце й всі ушкодження. А це був навіть не "ішакєд", а цілий літак.
14.08.2025 12:59
Це не літак, це якась фігня. Новий дрон "Пекло" з 0,02 кг вибухівки.
14.08.2025 14:24
А повинно бути ось так:
14.08.2025 14:31
Учбово-тренувальний.
14.08.2025 15:54
беспилотники, как в первую мировую самолеты с винтами спереди и можно на крыльях еще моторчики делать и можно еще сзади ракетный ускоритель делать. или это дорого. но груз больше смог бы нести и скорость больше бы была. Еще нужно компьютерное зрение на беспилотники цеплять и если они засекают ПВОшки, то чтобы комп зрение их сразу в рамки фокус и атака в коде прописать. Нужно ПВОшки выбить и можно будет самолетами бомбить Россию. Как Израиль выбил ПВОшки Иранские и дал возможность самолетам залетать. Там ПВО были России тоже кстати. Самолетами уже можно будет разгуляться и уничтожить и военную машину и энергетику и экономике будет жопа. Будет делить Россию со всех сторон - Украина свои земли забирает и плюс исторические можно забрать. Японии - Курилы. Финнам - Карелию. Немцам Кёнигсберг. Татарстану независимость и другим нациям. Смерть - Империализму!!! - это лозунг такой, как Смерть Фашизму.
14.08.2025 12:41
Неплохо бы делать их без шасси. Меньше веса, меньше сопротивление воздуха = большая дальность. Или большая грузоподъемность Больше взрывчатки или поражающих элементов.
14.08.2025 12:43
цей літачок може нести ФАБ-250
14.08.2025 12:47
Как он стартовать /отрьіваться от земли будет ..? с катапульти как шахед он тоже не взлетит ..
Тогда уже лучше реактивньіе дрони Зеленського( пока лишь на презентаціях видео ) , там хоть скорость сближения есть , и можно даже при меньшей массе взрьівчатки рас...ху ..рить хорошо .
14.08.2025 16:10
це не Український , це "Рязанский сахар " перед зустріччю пуйла с рудим
14.08.2025 12:45
схожий на аеропрактівський А-22 Foxbat.
14.08.2025 13:09
А це він і є))
14.08.2025 14:19
Отак $90 000 використано для того, щоб пошкрябати дах і кілька балконів...
14.08.2025 14:34
в общагу с корейскими наемниками
14.08.2025 12:51
Щось воно не дуже схоже на український далекобїйний дрон, щось мені підстказує що дійсно роблять картинку для трампобачення..десь всплакнула закинута сторожка і подряпаній газік з 16 лютого 22 року
14.08.2025 12:51
схожий на аеропрактівський А-22 Foxbat. Наврядчи кацапи купляли би для цієї картинки американський Zenith CH 750 або RANS S-20 Raven.
14.08.2025 13:12
але дивно про "придушили РЕБом". Дрон тоді повинен був летіти згідно коман своєї інеріальної системи. До того ж на таких дронах діпстрайку встановлюють ще системи DSMAC. Тому це відео викликає багато запитань.
14.08.2025 13:18
Я бачу дофіга розумний. А як жрон цей влаштований не знаєш. Як РЕБ працює теж
14.08.2025 14:21
бачу дофіга знаєш, як цей дрон влаштований. То розкажи про це, і шоб два рази не вставать - як РЕБ впливає на дрон А-22. Читачам форума буде цікаво.
14.08.2025 14:31
Цей реб перекриває подачу пального і літак падає. Має назву "Длінна рука"
14.08.2025 15:58
Странно, что четкое видео появилось. За съемки горящих НПЗ московитов мгновенно садят на бутылку. А тут четкие кадры, словно репортаж вирусятся.
14.08.2025 12:55
кіно для рудого
14.08.2025 12:57
цікаво, візитки яроша, нацистський прапор та майн кампф були в цьому кукурузнику?
ааа, і портрет бандери, звісно.
з картами чотирьох напрямків.
14.08.2025 13:21
Таких прильотів по Покровську сотня в день...
14.08.2025 13:31
14.08.2025 13:35
Гарне відео!
14.08.2025 14:03
Двіжуха
14.08.2025 14:32
Жодного рашиста не закатруплено. Отже, атака безглузда. Або рашисти самі ж і запустили цю імітаційну пукалку з 2 кіло вибухівки. Коли всратий шлюхед з термобаричною БЧ прилітає в українську багатопрверхівку, то випалює все дотла на кілька поверхів, а руйнації від вибухової хвилі можуть склати весь під'їзд. А ця хрінь на відео - жалюгідний пшик
14.08.2025 14:33
При цьому самі кацапи пишуть, що цілили у Штаб округу, тобто БПЛА направив на будинок кацапський РЕБ. Але вже пішов розгін на всіх каналах про укрофашистів, які тільки з мирними кацапами в трусіках воюють...
14.08.2025 14:54
Об этом стало известно из публикации https://t.me/mash Telegram-канала Mash.

Как отмечено в публикации издания, во время пролета над городом самолет-камикадзе внезапно сменил траекторию и уже после этого упал на шестиэтажный дом.
По неподтвержденной официально https://lenta.ru/news/2025/08/14/stalo-izvestno-o-popytke-vsu-udarit-po-shtabu-yuzhnogo-********-okruga-rossii/ информации, изначальной целью гигантского беспилотника был штаб Южного военного округа. Власти не комментировали странность траектории самолета
14.08.2025 15:17
как правило за съёмку (даже без никаких деталей как здесь) на Мокше к оператору прилетает взвод ФСБшников с мусорами-собаками-наручниками.. а тут просто и деловито, как у Спилберга, - красивая картинка со спокойными комментариями, всё по сценарию.. правда на взрывчатке кацапы сэкономили, такой самолётик мог бы и приличную бомбу доставить на чердак никому не нужного дома...
Трумпу "кино про фошиздов от друга владимира" стопудово понравится..
14.08.2025 15:53
Здається , що він повинен був поцілити ось куди :
14.08.2025 16:16
 
 