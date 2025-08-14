УКР
Момент прильоту українського безпілотника у російському Ростові-на-Дону. ВIДЕО вибуху

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона у середмісті російського Ростова-на-Дону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації, БПЛА змінив траєкторію польоту через дію систем РЕБ аба атаки російської ППО.

"Догрались зі своїми РЕБами та Пе-Ве-О в Ростові?", - запитує у коментарі автор публікації.

Читайте: Уражено Волгоградський НПЗ, на заводі сильні пожежі, - Генштаб

На записі чути, як автор відео, мешканець Ростова обурюється атакою і нецензурно свариться.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Ростові, над містом стовп диму: "П#здец! #бануло просто только что!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4586) росія (67201) атака (447) дрони (5280)
Топ коментарі
+8
А почему украинский? Может это русня сама бомбит
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
+4
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
+3
Головне - вчасно.
показати весь коментар
14.08.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 12:29 Відповісти
Головне - вчасно.
показати весь коментар
14.08.2025 12:30 Відповісти
криводупе підарське ппо
показати весь коментар
14.08.2025 12:31 Відповісти
А почему украинский? Может это русня сама бомбит
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
НАмальнА, нАмАльнА...
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
херня
показати весь коментар
14.08.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 12:33 Відповісти
Картинка для трампона. Кацапня в своєму репертуарі. Цікаво коли віслюк вчора базарив з ним по відеозв'язку -попереджав про подібне?
показати весь коментар
14.08.2025 12:34 Відповісти
рудий сильно слухав за надані ним нам джавеліни, які у лютому 22-го їпашили колонни підарської техніки на автострадах Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині?
рудий тупо плів якуйсь муйню за с/г угіддя, у яких "застрягли" підарські танки
показати весь коментар
14.08.2025 12:38 Відповісти
думаю Тампон все вирішив в минулому році, і все остальне - це мистецтво брехні, вони це в бізнес-школах вчать.
показати весь коментар
14.08.2025 12:39 Відповісти
Мабуть пошкоджений, из паследних сил....
показати весь коментар
14.08.2025 12:37 Відповісти
Надіюсь, під'їзд склався до підвалу?
показати весь коментар
14.08.2025 12:39 Відповісти
шибки повибивало
показати весь коментар
14.08.2025 12:45 Відповісти
Оце й всі ушкодження. А це був навіть не "ішакєд", а цілий літак.
показати весь коментар
14.08.2025 12:59 Відповісти
беспилотники, как в первую мировую самолеты с винтами спереди и можно на крыльях еще моторчики делать и можно еще сзади ракетный ускоритель делать. или это дорого. но груз больше смог бы нести и скорость больше бы была. Еще нужно компьютерное зрение на беспилотники цеплять и если они засекают ПВОшки, то чтобы комп зрение их сразу в рамки фокус и атака в коде прописать. Нужно ПВОшки выбить и можно будет самолетами бомбить Россию. Как Израиль выбил ПВОшки Иранские и дал возможность самолетам залетать. Там ПВО были России тоже кстати. Самолетами уже можно будет разгуляться и уничтожить и военную машину и энергетику и экономике будет жопа. Будет делить Россию со всех сторон - Украина свои земли забирает и плюс исторические можно забрать. Японии - Курилы. Финнам - Карелию. Немцам Кёнигсберг. Татарстану независимость и другим нациям. Смерть - Империализму!!! - это лозунг такой, как Смерть Фашизму.
показати весь коментар
14.08.2025 12:41 Відповісти
Неплохо бы делать их без шасси. Меньше веса, меньше сопротивление воздуха = большая дальность. Или большая грузоподъемность Больше взрывчатки или поражающих элементов.
показати весь коментар
14.08.2025 12:43 Відповісти
цей літачок може нести ФАБ-250
показати весь коментар
14.08.2025 12:47 Відповісти
це не Український , це "Рязанский сахар " перед зустріччю пуйла с рудим
показати весь коментар
14.08.2025 12:45 Відповісти
схожий на аеропрактівський А-22 Foxbat.
показати весь коментар
14.08.2025 13:09 Відповісти
в общагу с корейскими наемниками
показати весь коментар
14.08.2025 12:51 Відповісти
Щось воно не дуже схоже на український далекобїйний дрон, щось мені підстказує що дійсно роблять картинку для трампобачення..десь всплакнула закинута сторожка і подряпаній газік з 16 лютого 22 року
показати весь коментар
14.08.2025 12:51 Відповісти
схожий на аеропрактівський А-22 Foxbat. Наврядчи кацапи купляли би для цієї картинки американський Zenith CH 750 або RANS S-20 Raven.
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
але дивно про "придушили РЕБом". Дрон тоді повинен був летіти згідно коман своєї інеріальної системи. До того ж на таких дронах діпстрайку встановлюють ще системи DSMAC. Тому це відео викликає багато запитань.
показати весь коментар
14.08.2025 13:18 Відповісти
Странно, что четкое видео появилось. За съемки горящих НПЗ московитов мгновенно садят на бутылку. А тут четкие кадры, словно репортаж вирусятся.
показати весь коментар
14.08.2025 12:55 Відповісти
кіно для рудого
показати весь коментар
14.08.2025 12:57 Відповісти
цікаво, візитки яроша, нацистський прапор та майн кампф були в цьому кукурузнику?
ааа, і портрет бандери, звісно.
з картами чотирьох напрямків.
показати весь коментар
14.08.2025 13:21 Відповісти
 
 