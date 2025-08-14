Момент прильоту українського безпілотника у російському Ростові-на-Дону. ВIДЕО вибуху
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона у середмісті російського Ростова-на-Дону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації, БПЛА змінив траєкторію польоту через дію систем РЕБ аба атаки російської ППО.
"Догрались зі своїми РЕБами та Пе-Ве-О в Ростові?", - запитує у коментарі автор публікації.
На записі чути, як автор відео, мешканець Ростова обурюється атакою і нецензурно свариться.
Увага! Ненормативна лексика!
рудий тупо плів якуйсь муйню за с/г угіддя, у яких "застрягли" підарські танки
ааа, і портрет бандери, звісно.
з картами чотирьох напрямків.