Момент прильоту українського безпілотника у російському Ростові-на-Дону. ВIДЕО вибуху

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона у середмісті російського Ростова-на-Дону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації, БПЛА змінив траєкторію польоту через дію систем РЕБ аба атаки російської ППО.

"Догрались зі своїми РЕБами та Пе-Ве-О в Ростові?", - запитує у коментарі автор публікації.

На записі чути, як автор відео, мешканець Ростова обурюється атакою і нецензурно свариться.

Увага! Ненормативна лексика!

