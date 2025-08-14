УКР
Уражено Волгоградський НПЗ, на заводі сильні пожежі, - Генштаб

уражено нпз

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.

Що про об'єкт відомо?

Волгоградський нафтопереробний завод - найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по найбільшій вузловій станції експортного нафтопроводу "Дружба" у Росії (оновлено)

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що безпілотники атакували Волгоградський НПЗ, там розлито нафтопродукти, є пожежа

Автор: 

Генштаб ЗС (7092) НПЗ (623) Удари по РФ (470)
Топ коментарі
+10
ось це і є санкції, які справді працють. подяка хлопцям за чудову роботу.
показати весь коментар
14.08.2025 12:18 Відповісти
+10
Родичам привіт! А я казав - "Полізете в Україну - буде "м"ясорубка...." У відповідь почув: " Да что вы нам сделаете!"
"Делаем...".
показати весь коментар
14.08.2025 12:20 Відповісти
+5
Гори гори ясно, щоб ніколи не згасло
показати весь коментар
14.08.2025 12:15 Відповісти
там вже третю добу палає:
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-12;@44.63,48.49,13.00z
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-13;@44.63,48.49,13.00z
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-14;@44.63,48.49,13.00z
показати весь коментар
14.08.2025 12:25 Відповісти
Шо згорить - то не згниє
показати весь коментар
14.08.2025 12:29 Відповісти
На "язичную тєму":
Нарешті власна назва (Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка) транслітерована, а не перекладена.
Редактору респект!
показати весь коментар
14.08.2025 12:30 Відповісти
Нужно регулярно бить по трубопроводам еще нефти и газа и не только надземными, а и под водные дроны запускать по подводным трубопроводам. Чтобы решето было. Чтобы не в Турцию и Европу не шло, и те, что в Китай и Индию идут. Тогда и потоки денег в Россию остановятся. И танкеры надо гасить прямо в портах. Хотя экологию засрать так можно, лучше санкциями их блокировать и чтобы никто не мог купить и сбережение наносило постоянные минуса. Все потоки денег перекрыть Империалистической России и она развалится. По другому она не даст жизни. Они почти тысячу лет жизни не дают, как их Батый захватил и сделал улусом Монгольской Империи, так они и перебрали себе эти нравы. Потому Россию нужно полностью сокрушить и создавать уже новые государства на ее обломках и нужно им надсмотрщиков, чтобы провести реформы, которые не будут вести к Империализму или другим формам, которые будут вести к войнам. Империализм России это такое же, как В Нацистской Германии мракобесие с немногими различиями под стили бесноватости душевно больных.
показати весь коментар
14.08.2025 12:31 Відповісти
Опіздалі вже з "разрушенієм расіі". Тепер за Кєтай треба братися, але цю сарану можна знищити тільки разом із планетою... 😢
показати весь коментар
14.08.2025 12:38 Відповісти
 
 