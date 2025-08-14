Уражено Волгоградський НПЗ, на заводі сильні пожежі, - Генштаб

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.

Що про об'єкт відомо?

Волгоградський нафтопереробний завод - найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", - додають у Генштабі.

