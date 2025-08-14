РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Поражен Волгоградский НПЗ, на заводе сильные пожары, - Генштаб

поврежден НПЗ

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары.

Подробные последствия огневого поражения уточняются.

Что об объекте известно?

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ударили по крупнейшей узловой станции экспортного нефтепровода "Дружба" в России (обновлено)

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины", - добавляют в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ, там разлиты нефтепродукты, есть пожар

Генштаб ВС (6794) НПЗ (261) Удары по РФ (471)
+22
ось це і є санкції, які справді працють. подяка хлопцям за чудову роботу.
14.08.2025 12:18 Ответить
+18
Родичам привіт! А я казав - "Полізете в Україну - буде "м"ясорубка...." У відповідь почув: " Да что вы нам сделаете!"
"Делаем...".
14.08.2025 12:20 Ответить
+10
Гори гори ясно, щоб ніколи не згасло
14.08.2025 12:15 Ответить
там вже третю добу палає:
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-12;@44.63,48.49,13.00z
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-13;@44.63,48.49,13.00z
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-14;@44.63,48.49,13.00z
14.08.2025 12:25 Ответить
Шо згорить - то не згниє
14.08.2025 12:29 Ответить
На "язичную тєму":
Нарешті власна назва (Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка) транслітерована, а не перекладена.
Редактору респект!
14.08.2025 12:30 Ответить
Нужно регулярно бить по трубопроводам еще нефти и газа и не только надземными, а и под водные дроны запускать по подводным трубопроводам. Чтобы решето было. Чтобы не в Турцию и Европу не шло, и те, что в Китай и Индию идут. Тогда и потоки денег в Россию остановятся. И танкеры надо гасить прямо в портах. Хотя экологию засрать так можно, лучше санкциями их блокировать и чтобы никто не мог купить и сбережение наносило постоянные минуса. Все потоки денег перекрыть Империалистической России и она развалится. По другому она не даст жизни. Они почти тысячу лет жизни не дают, как их Батый захватил и сделал улусом Монгольской Империи, так они и перебрали себе эти нравы. Потому Россию нужно полностью сокрушить и создавать уже новые государства на ее обломках и нужно им надсмотрщиков, чтобы провести реформы, которые не будут вести к Империализму или другим формам, которые будут вести к войнам. Империализм России это такое же, как В Нацистской Германии мракобесие с немногими различиями под стили бесноватости душевно больных.
14.08.2025 12:31 Ответить
Опіздалі вже з "разрушенієм расіі". Тепер за Кєтай треба братися, але цю сарану можна знищити тільки разом із планетою... 😢
14.08.2025 12:38 Ответить
Все так на 1000%, якби ж нє європейські та американські безхребетні сцикуни. Відключити swift, не видавати візи, повністю ізолювати плєбс.
14.08.2025 13:48 Ответить
 
 