Поражен Волгоградский НПЗ, на заводе сильные пожары, - Генштаб
В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары.
Подробные последствия огневого поражения уточняются.
Что об объекте известно?
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.
"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины", - добавляют в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ, там разлиты нефтепродукты, есть пожар
