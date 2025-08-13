ЗСУ вдарили по найбільшій вузловій станції експортного нафтопроводу "Дружба" у Росії (оновлено)

Пізно увечері 12 серпня українські безпілотники атакували лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Унєча" біля села Високе, Брянська область.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, пізніше з’явилися кадри пожежі, водночас Міноборони РФ заявило про перехоплення 12 БПЛА в регіоні, повідомляє The Moscow Times.

Пізніше, за даними супутникових знімків NASA було підтверджено, що на території головної насосної станції "Унєча" зафіксовано значну пожежу.

Згодому у пресцентрі Генштабу ЗСУ підтвердили, що у ніч на 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ.

"Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів... Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", – повідомили у Генштабі.

Нафтоперекачувальна станція "Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів і може прокачувати 60 млн. тон сировини на рік. Зокрема, "Унєча" – ключовий вузол магістралі "Дружба", що транспортує російську нафту на експорт.

За даними російських ЗМІ, тієї ж ночі безпілотники уразили НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за офіційними даними місцевої влади, уламки впали на території заводу, пошкодивши кілька будинків.

Крім того, ППО РФ заявила про знищення 11 дронів над Волгоградською областю, місцеві пабліки повідомляли про атаку на НПЗ в столиці регіону.

Читайте також: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди п’ятий день поспіль після ударів українських дронів по НПЗ

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

Після ударів українських дронів у ніч на 10 серпня Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки, повідомляв Bloomberg.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, про наслідки цієї атаки наразі не повідомлялося, але внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Крім того, раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнавав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.