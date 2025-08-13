БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 282 27

ЗСУ вдарили по найбільшій вузловій станції експортного нафтопроводу "Дружба" у Росії (оновлено)

ЗСУ вдарили по найбільшому вузлу нафтопроводу

Пізно увечері 12 серпня українські безпілотники атакували лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Унєча" біля села Високе, Брянська область.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, пізніше з’явилися кадри пожежі, водночас Міноборони РФ заявило про перехоплення 12 БПЛА в регіоні, повідомляє The Moscow Times.

Пізніше, за даними супутникових знімків NASA було підтверджено, що на території головної насосної станції "Унєча" зафіксовано значну пожежу.

Згодому у пресцентрі Генштабу ЗСУ підтвердили, що у ніч на 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ.

"Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів... Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", – повідомили у Генштабі.

Нафтоперекачувальна станція "Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів і може прокачувати 60 млн. тон сировини на рік. Зокрема, "Унєча" – ключовий вузол магістралі "Дружба", що транспортує російську нафту на експорт.

За даними російських ЗМІ, тієї ж ночі безпілотники уразили НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за офіційними даними місцевої влади, уламки впали на території заводу, пошкодивши кілька будинків.

Крім того, ППО РФ заявила про знищення 11 дронів над Волгоградською областю, місцеві пабліки повідомляли про атаку на НПЗ в столиці регіону.

Читайте також: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди п’ятий день поспіль після ударів українських дронів по НПЗ

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

Після ударів українських дронів у ніч на 10 серпня Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки, повідомляв Bloomberg.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, про наслідки цієї атаки наразі не повідомлялося, але внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Крім того, раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнавав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Автор: 

нафта (4967) НПЗ (392) росія (14880) атака (7) нафтопровід (287) нафтопродукти (473) дрони (422)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
13.08.2025 11:59 Відповісти
+8
То що Орбан та Фіцо тепер у прольоті?
показати весь коментар
13.08.2025 11:57 Відповісти
+7
З якого дива? То інша гілка. Щоб припинити постачання нафти Орбану і Фіцо дрони не потрібні. Просто закрити кран і все. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом. Якщо це не торговля на крові, то я тоді не знаю, що таке торговля на крові.
показати весь коментар
13.08.2025 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брянська Народна Республіка, веде спротив, окупантам прутня, з московії?!?!
показати весь коментар
13.08.2025 11:57 Відповісти
Прутня орбану з фіцеком.
показати весь коментар
13.08.2025 12:04 Відповісти
То що Орбан та Фіцо тепер у прольоті?
показати весь коментар
13.08.2025 11:57 Відповісти
З якого дива? То інша гілка. Щоб припинити постачання нафти Орбану і Фіцо дрони не потрібні. Просто закрити кран і все. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом. Якщо це не торговля на крові, то я тоді не знаю, що таке торговля на крові.
показати весь коментар
13.08.2025 12:11 Відповісти
Питання до Єс
показати весь коментар
13.08.2025 13:10 Відповісти
Фіцушка ти вже посмоктуєш?
показати весь коментар
13.08.2025 11:58 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 11:59 Відповісти
Шо вдарили - гут! - Дружбі Гітлер капут!?
показати весь коментар
13.08.2025 11:59 Відповісти
тобто?
розбомбити щось там, десь на кацапії простіше, ніж перекрити вентиль у себе в хаті?
шо це, за чергова буфонада?
показати весь коментар
13.08.2025 12:00 Відповісти
У себе, то територія України, а в кацапії- це їхні проблеми. Невже не зрозуміло?!
показати весь коментар
13.08.2025 12:07 Відповісти
то, чого раніше, цього не зробили?
байден не дозволяв?
показати весь коментар
13.08.2025 12:09 Відповісти
То свинозаді покурили коло труби, ми тут "ніпрічьом"
показати весь коментар
13.08.2025 12:08 Відповісти
А що заважає перекрити вентиль в себе, імітувавши кацапську атаку?
показати весь коментар
13.08.2025 12:45 Відповісти
Я не знаю, не моя компетенція 🤷‍♂️
показати весь коментар
13.08.2025 13:05 Відповісти
Для тупих, санкції і конфлікти з ЄС
показати весь коментар
13.08.2025 13:11 Відповісти
Якщо перекрити кран, то Орбан буде колег з ЄС на нас цькувати. А так - ми не знаємо, що сталося, бойові дії проходять...
показати весь коментар
13.08.2025 12:34 Відповісти
Новина- бальзам на душу!
показати весь коментар
13.08.2025 12:05 Відповісти
у ніч на 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ

Тобто ракетами вдарили? Якщо так, то може нарешті щось з'явилося цікаве в нашому асортименті?
показати весь коментар
13.08.2025 12:11 Відповісти
Ну тоді вже мабуть і артилерією, і дронами, а також іншими складовими. Все разом.
Насправді байдуже, головне щоб горіло подовше і полум'я було повище
показати весь коментар
13.08.2025 12:39 Відповісти
В нас є разконсервовані Точки У, до яких по всьому світі шукають компоненти, щоб відновити. Могла бути така відремонтована. А могли бути Шторм Шедоу - їх бережуть для важливих обʼєктів.
показати весь коментар
13.08.2025 12:40 Відповісти
Тепер « турку» Орбану ротом нафту смоктати. Сказав же нам вчора, що ми не союзники йому…
показати весь коментар
13.08.2025 12:13 Відповісти
Наразі Орбан і Фіцо будуть верещати на весь світ про те ,
зо украінці бандітос
показати весь коментар
13.08.2025 12:28 Відповісти
Це - санкції. Вони - корисні.
показати весь коментар
13.08.2025 12:30 Відповісти
Гундос наче сказився, почав шмаляти по нпз, що б зірвати можливе перемир'я. Ну-ну.
показати весь коментар
13.08.2025 12:49 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 13:03 Відповісти
Чекаю, дууууже чекаю незлецького прильоту на Ямальський хрест!
показати весь коментар
13.08.2025 13:07 Відповісти
Азербайджанці мабуть допомогли. За станцію SOCARа.
показати весь коментар
13.08.2025 13:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 