Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди п’ятий день поспіль після ударів українських дронів по НПЗ

Оптові ціни на бензин марки А-95 б'ють історичний рекорд п'ятий день поспіль через дефіцит пального після атак українських безпілотників на НПЗ на тлі високого сезонного попиту.

За підсумками торгів у п'ятницю, 8 серпня, ціни на цей вид пального на Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі зросли ще на 0,8% за день – до 80,20 тис. рублів за тонну, пише російський "Коммерсант".

За тиждень біржові ціни на марки А-95 зросли на 3-4%.

Зростання цін посилилося після аварій на НПЗ внаслідок атак українських дронів. Джерело видання у галузі зауважило, що котирування вже перебувають на рівнях, які генерують незалежним російським АЗС збиток у кілька рублів на літр від продажу закупленого на біржі бензину.

За його словами, це навряд чи призведе до падіння біржових цін, оскільки запасів товару на незалежному ринку майже немає.

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.

У 2000-х на іноземні проєктні рішення припадало 80% обладнання в російській нафтопереробці, і навіть за часів СРСР технології для НПЗ закуповувалися на Заході.

Перейти на російське обладнання заводи так і не змогли, незважаючи на державну політику імпортозаміщення.