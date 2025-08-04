Новокуйбишевський НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу після атаки українських дронів, – Reuters

Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснєфті" зупинив переробку нафти з 2 серпня після атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела у галузі.

Потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 мільйона тонн нафти на рік (близько 160 тис. барелів на добу).

За даними джерел агентства, в результаті атаки пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11 на НПЗ. Загалом Новокуйбишевський завод завод має дві основні установки: CDU-11 потужністю переробки 18 900 тонн на добу та CDU-9 потужністю 4 700 тонн на добу.

Нафтопереробний завод планував зупинити CDU-9 на капітальний плановий ремонт з серпня до початку вересня.

За даними джерел, Новокуйбишевський НПЗ до останнього часу переробляв близько 18 тисяч тонн нафти на добу. Минулого року нафтопереробний завод переробив 5,74 мільйона тонн нафти, виробив 1,10 мільйона тонн автомобільного бензину, 1,64 мільйона тонн дизельного палива та 1,27 мільйона тонн мазуту, повідомляють галузеві джерела.

Це перший випадок атаки великого російського нафтопереробного заводу українськими безпілотниками з березня 2025 року, зауважує агентство. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп минулого понеділка встановив Москві 10-денний термін для того, щоб продемонструвати прогрес у напрямку припинення вогню у війні з Україною.

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Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по підприємствам нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанському та Новокуйбешивському нафтопереробних заводах. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області РФ.