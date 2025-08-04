Наслідки санкцій і ударів по НПЗ: Ціни на бензин на російській біржі знову побили історичний рекорд

Біржові ціни на бензин у Росії продовжують зростати попри запроваджену російським урядом повну заборону на експорт цього виду пального.

За підсумками торгів у понеділок вартість А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СПбМТСБ) встановила новий історичний рекорд, передає російський Інтерфакс.

Рекордна ціна досягнута як за європейським територіальним індексом – 77 001 руб. за тонну (попередній максимум був встановлений 7 вересня 2023 року – 76 876 руб. за тонну), так і за національним індексом, що відображає середньозважену вартість на всіх великих російський НПЗ – 76 846 руб. за тонну (попередній максимуму було зафіксовано 8 вересня 2023 року на рівні 76 068 руб. за тонну).

Вартість бензину А-92 за підсумками торгів у понеділок за національним індексом досягла 67 145 руб./т, за європейським територіальним – 66 642 руб./т, що є локальним максимумом 2024 року. Історичну максимальну біржову ціну на А-92 було зафіксовано також у вересні 2023 року на рівні близько 70,5 тис. рублів за тонну.

Як повідомлялося, ціни на бензин у Росії продовжують зростати попри рішення російської влади запровадити повну заборону на вивезення бензину з країни.

Влада Росії вже запроваджувала заборону на вивіз бензину з 1 березня 2024 року. Після тимчасової зупинки дії ембарго з 20 травня до кінця липня минулого року російський уряд знову повернув експортну заборону в серпні, дозволивши з грудня його вивезення лише виробникам.

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Раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов серед причин зростання цін вказував, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.

У 2000-х на іноземні проєктні рішення припадало 80% обладнання в російській нафтопереробці, і навіть за часів СРСР технології для НПЗ закуповувалися на Заході.

Перейти на російське обладнання заводи так і не змогли, незважаючи на державну політику імпортозаміщення.